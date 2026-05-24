Golpe al bolsillo: La quita del beneficio por Zona Fría afecta a 171 mil hogares de la Cuarta

La modificación del régimen de Zona Fría aprobada esta semana en la Cámara de Diputados generó preocupación en distintos municipios bonaerenses, especialmente en la Cuarta Sección Electoral, donde 171.362 usuarios se verían afectados por la medida.

El esquema de Zona Fría otorga descuentos en las tarifas de gas para hogares ubicados en regiones con bajas temperaturas, un beneficio que alcanza a millones de familias en todo el país y que, en gran parte del interior bonaerense, resulta clave para afrontar los costos durante el invierno.

Según el detalle difundido, los distritos de la Cuarta Sección afectados son:

• Alberti: 2.875 usuarios

• Bragado: 12.807

• Carlos Casares: 6.547

• Carlos Tejedor: 2.555

• Chacabuco: 13.051

• Chivilcoy: 21.540

• Florentino Ameghino: 2.595

• General Arenales: 4.640

• General Pinto: 2.247

• General Viamonte: 4.038

• General Villegas: 3.609

• Hipólito Yrigoyen: 3.089

• Junín: 28.480

• Leandro N. Alem: 4.579

• Lincoln: 12.609

• Nueve de Julio: 14.204

• Pehuajó: 12.657

• Rivadavia: 3.588

• Trenque Lauquen: 15.652

Entre los municipios con mayor cantidad de usuarios alcanzados aparecen Junín, con 28.480; Chivilcoy, con 21.540; y Trenque Lauquen, con 15.652.

La iniciativa despertó cuestionamientos de dirigentes y legisladores opositores, que advirtieron sobre el impacto económico que tendría la reducción o eliminación de subsidios en miles de hogares bonaerenses.