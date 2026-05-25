La CGT Regional Junín rechaza la intervención judicial a la UOM

La CGT Regional Junín manifestó su “profundo rechazo y preocupación” ante la decisión judicial de intervenir la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), al considerar que se trata de una medida que afecta la autonomía sindical y el funcionamiento de una de las organizaciones gremiales más importantes del país.

A través de un comunicado, la central obrera expresó su respaldo a las autoridades del gremio metalúrgico y a sus afiliados. “Desde la Regional manifestamos nuestro total acompañamiento y solidaridad con las autoridades de la UOM, respaldando a su conducción y a todos los compañeros y compañeras que diariamente sostienen la defensa de los derechos laborales”, señalaron.

Además, advirtieron que este tipo de decisiones “generan incertidumbre y preocupación entre los afiliados”, y remarcaron que ponen en riesgo la estabilidad institucional del sindicato, afectando de manera directa a miles de trabajadores y sus familias.

En el texto, la CGT Regional Junín sostuvo que los conflictos gremiales deben resolverse “a través del diálogo, el respeto a la institución sindical y el consenso entre las partes”, evitando medidas que vulneren “la voluntad de los trabajadores”.

Por ese motivo, solicitaron “de manera urgente la revisión y marcha atrás de esta intervención”, apelando a la responsabilidad de todos los sectores involucrados para preservar “la unidad y la representación legítima”.

Asimismo, desde la central sindical interpretaron la decisión judicial como “otro ataque del Gobierno Nacional”, al considerar que desde el inicio de la actual gestión se viene atentando “contra las representaciones sindicales y contra todos los trabajadores”.

Finalmente, la CGT Regional Junín reafirmó su compromiso “con la defensa irrestricta de las organizaciones sindicales, de los derechos de los trabajadores y de la libertad sindical”, a los que definieron como “pilares fundamentales de la democracia y la justicia social”.