Alarma en la Ruta 188: Bomberos extinguieron el incendio total de un automóvil a la altura de calle Alberdi

Un violento siniestro vial generó momentos de gran tensión y demoras en la circulación sobre uno de los accesos principales a nuestra ciudad. En horas de la tarde de este viernes, una dotación del Cuartel de Bomberos de Junín debió intervenir de urgencia para sofocar el incendio generalizado de un automóvil que quedó completamente destruido por la acción del fuego.

El hecho se registró a las 17:17 horas en la intersección de la Ruta Nacional N° 188 y la calle Alberdi. Al arribar al lugar con sirenas abiertas, el personal especializado constató que las llamas ya habían tomado de manera total la estructura de un vehículo marca Chevrolet Corsa (dominio JHE843), el cual se encontraba estacionado sobre la banquina con una densa y oscura columna de humo que se elevaba hacia el cielo.

Los bomberos, bajo las directivas de la Oficial Ayudante Micaela Gallardo, iniciaron de inmediato las maniobras de ataque directo desplegando la línea devanadera y utilizando los recursos hídricos de la unidad pesada. A pesar de la velocidad y el profesionalismo del achique de agua, la combustión de los materiales plásticos y el combustible del rodado provocaron pérdidas materiales totales.

Corte de ruta preventivo y operativo de seguridad

Debido a que el viento arrastraba la densa humareda negra directamente sobre la cinta asfáltica, anulando de forma peligrosa la visibilidad de los conductores, se montó un rápido operativo de emergencia en el trazado nacional. Personal de la Sección Motorizada Vial Junín procedió a ejecutar un corte parcial de la ruta, desviando el flujo vehicular de manera coordinada para resguardar el tránsito y evitar accidentes secundarios o choques en cadena.

En el lugar colaboraron activamente los efectivos del Comando de Patrullas Junín, abocados a la seguridad perimetral de la escena. Minutos después del inicio del siniestro, se hizo presente en el lugar el propietario del automóvil, identificado legalmente como Joaquín Quiroga, quien afortunadamente resultó ileso tras haber logrado descender del habitáculo por sus propios medios antes de que el fuego se generalizara.

Una vez que la dotación completó las tareas de enfriamiento del chasis, la remoción de autopartes calientes y verificó que ya no existían riesgos secundarios de explosión, se liberó la calzada por completo y los bomberos retornaron a la base operativa.