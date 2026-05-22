"Silencio cómplice": acusan a Fiorini y Petrecca de no defender a los juninenses mientras miles de familias pierden el beneficio de Zona Fría

El concejal de Fuerza Patria de Junín, Fernando Burgos, cuestionó duramente el silencio del senador provincial Pablo Petrecca y del intendente Juan Fiorini frente a distintas decisiones del Gobierno Nacional que afectan directamente a los vecinos y vecinas de la ciudad.

“El ajuste de Milei golpea todos los días a Junín, pero ni Petrecca ni Fiorini dicen una sola palabra. Guardan silencio mientras se perjudica a miles de familias juninenses”, expresó Burgos.

En ese sentido, el edil enumeró una serie de medidas impulsadas o avaladas por el Gobierno Nacional que tienen impacto directo en la ciudad, como la eliminación del régimen de Zona Fría, el abandono de la obra de la autopista de la Ruta Nacional 7, el recorte presupuestario a la UNNOBA, el abandono de las 149 viviendas del PRO.CRE.AR., el abandono de la obra de refacción del Teatro Italiano y el desfinanciamiento del PAMI.

“¿Dónde están los representantes de Junín cuando quieren sacarle el beneficio de Zona Fría a más de 30 mil usuarios de gas natural? ¿Por qué no reclaman por una obra fundamental como la autopista de la Ruta 7, que además de conectar y generar desarrollo salva vidas?”, señaló.

Burgos también manifestó preocupación por la situación que atraviesa la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y el sistema de atención a jubilados.

“El ajuste a la UNNOBA pone en riesgo el funcionamiento de una institución clave para miles de jóvenes de nuestra región. Y el desfinanciamiento del PAMI significa menos prestaciones, menos medicamentos y peor atención para nuestros jubilados”, afirmó.

Por último, el concejal sostuvo que “Junín necesita dirigentes que defiendan a la ciudad, no dirigentes que agachen la cabeza frente a cada decisión del gobierno nacional o que estén preocupado por si Macri y Milei compiten en las próximas elecciones dentro de una PASO o cada uno por su partido. Lo que tiene que estar en el centro de la preocupación de la familia Fiorini - Petrecca son los juninenses”.