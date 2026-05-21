"Cuando te llegue la boleta acordate que Milei le dijo "afuera" a Junín en la ley Zona Fria y el PRO acompañó este mazazo al bolsillo juninense"

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el recorte de los subsidios al gas natural por Zonas Frías mediante una votación que cosechó 132 voluntades a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. La Libertad Avanza destrabó el proyecto tras mantener frenéticas negociaciones de último momento con gobernadores del norte del país, a quienes se les prometió compensar el suministro eléctrico por "zonas cálidas" en provincias como Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. Esta reforma, que contó con el alineamiento fundamental del PRO para alcanzar la mayoría necesaria en el recinto, le permitirá al Estado nacional obtener un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.

El impacto de la medida se sentirá con fuerza en la provincia de Buenos Aires y particularmente en la ciudad de Junín, donde un total de 30 mil usuarios juninenses perderán de forma inmediata el beneficio del subsidio en sus boletas de gas. El bloque libertario sumó el respaldo clave del PRO, sumado a la UCR, el MID, Innovación Federal y monobloques aliados para abrochar este resultado que golpeará con crudeza el bolsillo del interior bonaerense. Informes técnicos especializados estiman que la pérdida de los descuentos automáticos del 30% y 50% provocará incrementos sustanciales en los que el valor total de las boletas residenciales promedio se llegará a duplicar. En casos de consumos familiares intermedios, facturas que rondaban los $30.000 mensuales pasarán a costar cerca de $51.000 una vez que cese el régimen, exponiendo a la clase media a aumentos del 70% al 100% precisamente en los meses de mayor demanda por calefacción.

Ante este panorama adverso para la economía local, la concejala juninense Maia Leiva manifestó su profunda preocupación y se expresó de manera directa en sus redes sociales. A través de la red X, la edil envió un mensaje contundente a los vecinos: "Cuando te llegue la boleta acordate que Milei le dijo 'afuera' a Junín en la ley zona fria y el PRO acompañó este mazazo al bolsillo juninense".

La referente de Fuerza Patria denunció que el acompañamiento del PRO a estas medidas desfinancia aspectos clave de la comunidad y convalida un mazazo a la calidad de vida de los vecinos de Junín. Leiva remarcó que la complicidad política regional con el ajuste del Gobierno Nacional desprotege a los sectores productivos y residenciales del interior bonaerense, incrementando notablemente la vulnerabilidad social justo cuando se inicia el período de bajas temperaturas. Durante la misma jornada legislativa, el oficialismo también aprobó la denominada Ley Hojarasca y bloqueó el pedido de interpelación de la oposición contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.