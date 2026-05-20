Comenzó el debate en Diputados por el fin de los descuentos por Zona Fría en el gas: un duro golpe al bolsillo de 30 mil juninenses

La Cámara de Diputados de la Nación ya debate el polémico proyecto de ley que busca redefinir el régimen de Zona Fría, una medida impulsada por el Gobierno nacional con el objetivo de reordenar el financiamiento del sistema energético. La iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría, apunta a desmantelar la ampliación territorial que se había implementado en el año 2021. Al ponerse en marcha la discusión en el recinto, queda claro que el beneficio quedará limitado estrictamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna, dejando desamparadas a decenas de localidades bonaerenses.

El impacto local en la ciudad de Junín será inmediato y severo, afectando de forma directa a cerca de 30.000 usuarios residenciales. Las familias juninenses verán desaparecer el descuento automático en sus boletas de gas en red justo ante la llegada de los meses de mayor consumo. Las proyecciones económicas indican que la pérdida de este beneficio, sumada al nuevo esquema de cálculo que excluye los costos de transporte y distribución, provocará que las facturas locales sufran un fuerte aumento, llegando en muchos casos a duplicar los montos actuales.

A partir de la nueva legislación en tratamiento, los descuentos ya no se otorgarán por el lugar de residencia, sino que quedarán dirigidos de manera exclusiva a quienes se incorporen al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Para los vecinos de Junín, esto significa que la gran mayoría perderá el beneficio de forma automática. Solo podrán mantener una tarifa diferenciada aquellos hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios del ReNaBaP, veteranos de Malvinas o familias con integrantes que posean el Certificado Único de Discapacidad.

El oficialismo abrió la sesión con los votos justos tras sellar un acuerdo político de último momento con gobernadores de seis provincias aliadas. Este pacto consistió en garantizar el apoyo a la eliminación de la Zona Fría del gas a cambio de la promesa de otorgar subsidios por "zona cálida" para el consumo de energía eléctrica en el norte del país. Mientras los legisladores cruzan fuertes argumentos en un debate que promete extenderse por varias horas, la preocupación crece entre los habitantes de la provincia de Buenos Aires y de la región, quienes enfrentarán un invierno con costos de servicios públicos asfixiantes