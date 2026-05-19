Junín se prepara para celebrar el 25 de Mayo con una Gala en el Teatro San Carlos y un renovado desfile cívico-militar

El Municipio, el Grupo de Artillería 10 y fuerzas vivas de la comunidad presentaron el cronograma oficial de actividades para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo, que incluirá espectáculos musicales y un importante despliegue de las fuerzas armadas en las calles de la ciudad.

Las celebraciones comenzarán de manera oficial la noche del domingo 24 de mayo a las 22 horas en el Teatro San Carlos. Las autoridades locales y los organizadores confirmaron que la tradicional Velada de Gala estará dividida en dos bloques artísticos bien diferenciados. El primer segmento estará dedicado exclusivamente a la música clásica y contará con la participación de destacados artistas, mientras que el segundo bloque estará enfocado en la interpretación de marchas militares. La velada culminará formalmente a la medianoche, momento en el que todos los presentes entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino para dar la bienvenida formal a la fecha patria.

El lunes 25 de mayo las actividades se trasladarán al espacio público a partir de las 11 horas. La atracción central de la jornada será el tradicional desfile militar y civil, que este año modificará su recorrido habitual para transitar a lo largo de la avenida San Martín, abarcando el tramo que va desde la calle Belgrano hasta General Paz. Las autoridades informaron que la concentración de las tropas del Grupo de Artillería 10, los abanderados y las delegaciones se realizará en la explanada del Colegio Normal. El palco oficial y escenario principal del desfile militar se montará en la intersección estratégica de la avenida San Martín con la calle Roque Sáenz Peña, permitiendo un espacio amplio para el paso y saludo de los efectivos.

Tras la finalización del paso de las fuerzas y las entidades comunitarias, los festejos continuarán por la tarde en el mismo corredor céntrico. A partir de las 14:30 horas se pondrán en marcha diversas actividades artísticas y culturales sobre la avenida San Martín para el entretenimiento de las familias. Los organizadores destacaron que se espera un gran marco de público para acompañar las celebraciones y confirmaron la participación masiva de escuelas, clubes deportivos, sociedades de fomento y distintas instituciones de Junín.