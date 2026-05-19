McDonald’s llega a Junín y abrirá 80 nuevos puestos de trabajo para jóvenes: ¿Cómo postularse?

Arcos Dorados, el mayor franquiciado independientede McDonald’s en el mundo, anuncia la llegada de la marca a la ciudad deJunín.

La inauguración generará 80 nuevos puestos de trabajo y representa una nueva oportunidad de desarrollo y empleo para jóvenes de la comunidad local.

La compañía, reconocida como el mejor lugar para trabajar en Argentina por Great Place to Work, ofrece propuestas laborales compatibles con los estudios y enfocadasen el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores.

Los interesados en postularse deberán ser mayores de 16 años y podrán cargar su CV a través del siguiente link.

“Estamos muy entusiasmados con la llegada de McDonald’s a Junín. Esta apertura representa una apuesta concreta al desarrollo local, la generación de empleo y el crecimiento de la ciudad. Queremos convertirnos en parte activa de la comunidad y ofrecer oportunidades reales para muchos jóvenes que buscan dar sus primeros pasos laborales”, afirmó Diego Paniagua, Director General de Arcos DoradosArgentina.

La apertura de Junín se suma al plan de crecimiento que McDonald’s impulsaentodo el país. Con este nuevo restaurante, la marca alcanzará los 235 locales en Argentina, consolidando su presencia federal y su compromiso con la generación de empleo joven.

Cómo será el nuevo McDonald’s de Junín

El nuevo restaurante tendrá una superficie cubierta de 390 m² y ofrecerá distintos servicios y espacios pensados para mejorar la experiencia de los clientes, entre ellos AutoMac, McCafé, Playland y sala de cumpleaños y un Delivery Point consector exclusivo.

Además, el local incorporará una cochera exclusiva para autos eléctricos y distintas iniciativas sustentables en línea con la estrategia socio ambiental Receta del Futuro de Arcos Dorados.

Entre ellas, se destacan la incorporación de iluminación LED, filtros UV envidrios, sistemas de encendido automático de cartelería e iluminación exterior, control programable de aire acondicionado mediante equipos VRV y un sistema degestiónde energía y agua (EMS).

También contará con medidores de consumo, grifos conreducción de caudal de agua, separación de residuos en comedor y disposicióndiferenciada de aceite usado