Salud digna, medicamentos y haberes justos: jubilados se movilizan frente a PAMI en Junín

La Multisectorial Federada de Jubilados y Pensionados de Junín anunció la realización de un reclamo pacífico y una jornada de visibilización frente a la sede local de PAMI, ubicada en Bartolomé Mitre 24. La medida de fuerza consistirá en una sentada de protesta y una asamblea abierta con el objetivo de manifestar el profundo malestar del sector ante la situación actual.

A través de un comunicado firmado por el presidente de la organización, Beto Hernández, y el secretario general, César Cabrera, la conducción gremial justificó la urgencia de la convocatoria al señalar que la realidad actual impone una acción directa. Los dirigentes afirmaron que atravesamos un contexto crítico donde las garantías básicas de la tercera edad se han transformado en una incertidumbre diaria para quienes entregaron toda una vida de trabajo.

La organización hizo un llamado que trasciende al sector pasivo, convocando a la participación de toda la comunidad de Junín. Según el documento, la pasividad no es una opción cuando se pone en juego la dignidad de los adultos mayores, por lo que consideran una obligación moral y social alzar la voz en común para exigir el respeto que se merecen.

El eje central del reclamo se concentra en tres demandas fundamentales: la garantía de un acceso a la salud digna, la provisión sin trabas de medicamentos esenciales y la urgencia de percibir un ingreso justo frente a políticas que vulneran sus derechos elementales.

Fuente laverdad