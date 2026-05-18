Detienen a dos motochorros tras allanamientos por violentos arrebatos en Junín

Efectivos policiales detuvieron a dos hombres acusados de cometer múltiples robos bajo la modalidad de arrebato en la vía pública. Las detenciones se concretaron tras dos allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia, luego de una investigación que unificó diferentes denuncias por hechos delictivos cometidos en la zona urbana bajo el mismo modus operandi.

La investigación penal se inició formalmente a partir de una denuncia radicada en la Comisaría Primera. Una mujer detalló que, mientras caminaba por las inmediaciones de las calles Remedios de Escalada de San Martín y Borges, fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le sustrajeron sus pertenencias de manera violenta antes de darse a la fuga.

El Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera inició un relevamiento del material fílmico aportado por el Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno Local. El seguimiento de las cámaras de seguridad permitió reconstruir la ruta de escape de los sospechosos. En paralelo, un cruce de información con el personal de la Comisaría Segunda determinó que las características físicas y el vehículo coincidan con otro arrebato ocurrido en la esquina de Juan B. Justo y Borges, en el barrio Villa Belgrano.

Con las pruebas consolidadas, la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 solicitó al Juzgado de Garantías de turno las órdenes de registro para dos viviendas particulares de la ciudad. Los procedimientos fueron ejecutados de manera conjunta por los investigadores de las comisarías locales, agentes del grupo motorizado SASU y personal del Destacamento Laguna de Gómez.

El primer operativo se concretó en un domicilio situado cerca de las calles Suipacha y Chaco, en el barrio 11 de Julio, donde la policía aprehendió a un hombre de 30 años. En el lugar se incautó la motocicleta utilizada para cometer los delitos y las prendas de vestir que llevaba puestas uno de los autores al momento del hecho. La segunda intervención tuvo lugar en una vivienda de la calle 9 de Julio al 800, en el barrio Capilla de Loreto, donde se detuvo al segundo implicado, un joven de 25 años, y se secuestró ropa vinculada a la causa.

Ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron formalmente procesados. La causa judicial se encuentra caratulada como robo, imputándoseles de manera directa la autoría de los dos hechos investigados, a disposición de las autoridades judiciales pertinentes.

Fuente y foto juninhoy