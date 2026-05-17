Siniestro vial cerca de Villegas: un automóvil chocó contra un camión jaula en la Ruta 33

Un violento siniestro vial se registró esta mañana en el kilómetro 448 de la Ruta Nacional 33, en el tramo que conecta las localidades de General Villegas y Piedritas. El accidente fue protagonizado por un automóvil Peugeot 208 y un camión jaula, y a pesar de la gravedad del impacto, no se registraron víctimas fatales.

El hecho ocurrió cuando el camión, conducido por un hombre con domicilio en la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, circulaba en sentido Piedritas hacia Villegas. Por razones que aún se intentan establecer, el automóvil, que viajaba en dirección contraria, impactó de lleno contra las ruedas traseras de la estructura de la jaula de transporte.

Como consecuencia del fuerte choque, el Peugeot 208 perdió el control por completo y despistó hacia la banquina. El vehículo fuera de control terminó su marcha en el sector del préstamo de la ruta, una zona de zanjas que en ese momento presentaba una importante acumulación de agua.

El conductor del automóvil, un joven de 27 años oriundo de Piedritas y único ocupante del rodado, logró salvar su vida de milagro. Personal de emergencias lo trasladó de inmediato al hospital local por precaución, donde los médicos constataron que solo presentaba golpes y heridas de carácter leve. Por su parte, el chofer del camión resultó completamente ileso.

En el lugar del siniestro trabajó intensamente el personal del Destacamento de la Policía de Seguridad Vial de General Villegas, quienes contaron con la colaboración de la Policía Comunal para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

Fuente y foto distritointerior