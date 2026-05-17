Masiva convocatoria en el inicio del Curso de Actualización en Ginecología en el Colegio de Médicos

Este sábado pasado se realizó la primera jornada del Curso de Actualización en Ginecología 2026, que dirigen las Dras. Carolina Lopez y Laura Walker, en el Salón Auditorio “Dr. Dario Abraham” de la ESEM (Escuela Superior de Educación Médica) del Colegio de Médicos de la Pcia. de Bs. As., Distrito VI, en Belgrano 164 de nuestra ciudad.

El temario de la primera jornada fue “CLIMATERIO Y LONGEVIDAD SALUDABLE” y disertaron el Dr. PABLO CARPINTERO, presidente de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio y el Dr. GUSTAVO LITERIO miembro de la Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología.

La importancia del Curso, dirigido a Médicos especialistas en Ginecología, Obstetricia, Generalistas, De familia, Clínicos, la brindan, los Profesionales de primer nivel, que son los encargados de estas clases que continúan: el 13 de junio, el 22 de agosto, el 12 de setiembre y el 21 de octubre para luego realizar el Examen final.

Vale la pena resaltar que la inscripción para el mismo superó el centenar de profesionales inscriptos, quienes, al finalizar, recibirán puntaje para la Certificación y Recertificación del Título de Especialista.

Los integrantes del Consejo Distrital del Colegio de Médicos Provincial manifestaron su satisfacción por la respuesta obtenida por los profesionales concurrentes que valoran el esfuerzo realizado por la ESEM para poder contar con Disertantes de primer nivel que brindan toda su experiencia y nuevos conocimientos para beneficio de los Médicos participantes y en definitiva para beneficio de la comunidad toda.-