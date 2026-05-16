Bomberos extinguieron el incendio de un camión cargado con trigo en la Ruta Nacional 7

Un intenso operativo de bomberos se desplegó este viernes, alrededor de las 11:14 hs, a raíz del incendio de un camión de gran porte en el kilómetro de la Ruta Nacional 7 y su intersección con el Camino a Las Parvas, en jurisdicción de Junín.

El siniestro

Por causas que se tratan de establecer, un camión Volkswagen 1722 que transportaba una pesada carga de trigo comenzó a prenderse fuego mientras circulaba por la mencionada traza nacional. El foco ígneo se inició en el sector delantero y avanzó con rapidez, afectando de forma total la cabina del tractor y propagándose de manera parcial hacia la batea donde se alojaba el cereal.

Rápida intervención

Alertados por los conductores que transitaban por la zona, una dotación del Cuerpo de Bomberos de Junín se constituyó de inmediato en el lugar. Los operarios procedieron a las tareas de extinción y posterior enfriamiento del transporte mediante el uso de una línea devanadera, logrando salvar la mayor parte de la carga de trigo.

Afortunadamente, el conductor del camión pudo abandonar el habitáculo a tiempo y no se registraron heridos. Asimismo, las autoridades informaron que la densa columna de humo generada por la combustión no llegó a comprometer la visibilidad de la calzada asfáltica, por lo que el tránsito se mantuvo fluido.

En el lugar del hecho también se hizo presente personal de la Patrulla Rural de Junín, quienes colaboraron en el balizamiento del sector y la radicación de las actuaciones correspondientes junto a los peritos de bomberos.