Organizaciones médicas internacionales piden a Milei que dé marcha atrás con la salida de la OMS

En el marco de su última Asamblea General Extraordinaria celebrada en Santander, España, la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (CONFEMEL) envió una carta formal al presidente de la Nación, Javier Milei, para expresar su profunda preocupación ante el anuncio de retirar a la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El documento, respaldado por delegaciones de trece países de la región y de Europa, solicita formalmente suspender la medida y abrir de manera urgente un canal de diálogo multisectorial.

Las entidades científicas, académicas y sanitarias firmantes alertaron que abandonar los organismos multilaterales de cooperación puede acarrear consecuencias muy adversas para la salud pública y la seguridad sanitaria del país. De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la desconexión de las redes globales afectará directamente la capacidad del Estado para recibir alertas tempranas sobre brotes, debilitará la asistencia técnica en áreas como la salud materno-infantil y la inmunización, y limitará el acceso a programas internacionales de apoyo ante contingencias biológicas.

La declaración hace especial hincapié en la coyuntura epidemiológica local, manifestando su apoyo explícito a la petición que la propia OMS le transmitió al Gobierno argentino para que revierta su decisión. Los profesionales de la salud destacan que la cooperación internacional resulta hoy más imprescindible que nunca para coordinar la vigilancia, acceder a recursos especializados y desplegar una respuesta efectiva frente a la emergencia sanitaria generada por el brote de hantavirus que afecta al territorio nacional.

Por último, el documento cita la postura de organismos internacionales aliados, como la Asociación Médica de Israel, coincidiendo en que este tipo de aislamiento perjudica la preparación de los sistemas sanitarios frente a futuras pandemias y frena la actualización normativa basada en evidencia científica. Ante este escenario, la confederación médica solicitó al Poder Ejecutivo que promueva alternativas que resguarden la soberanía sanitaria del país sin renunciar a los beneficios estratégicos de la integración global, ratificando además su total disposición para colaborar en el diseño de políticas públicas de consenso.

Declaración conjunta de la Asamblea General Extraordinaria de CONFEMEL sobre el retiro de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Sr. Presidente de la República Javier Milei. Presente.

Las organizaciones médicas, científicas, académicas y sanitarias que suscribimos la presente declaración, manifestamos nuestra profunda preocupación por la decisión anunciada respecto del retiro de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y solicitamos formalmente que dicha medida sea reconsiderada antes de su adopción definitiva.

Consideramos que la desvinculación de los organismos multilaterales de cooperación en salud podría tener consecuencias adversas para la salud pública y la seguridad sanitaria del país. En particular, advertimos sobre los riesgos en las siguientes áreas críticas: - Vigilancia epidemiológica y alertas tempranas: la articulación con redes globales garantiza el acceso oportuno a información estratégica sobre brotes, emergencias sanitarias y amenazas epidemiológicas emergentes. - Cooperación técnica y fortalecimiento institucional: la OMS brinda asistencia técnica permanente en prevención y control de enfermedades, salud materno-infantil, inmunizaciones, salud mental y en el fortalecimiento de los sistemas de salud. - Acceso a programas internacionales y asistencia sanitaria: la participación activa facilita el acceso a estrategias conjuntas, cooperación regional, capacitación profesional y mecanismos de apoyo ante contingencias. - Producción científica y actualización normativa: la integración a organismos internacionales favorece la adopción de estándares basados en evidencia y buenas prácticas validadas internacionalmente. - Respuesta coordinada frente a emergencias sanitarias: la cooperación multilateral es una herramienta esencial para la preparación y la respuesta ante crisis sanitarias, como ha demostrado la experiencia reciente.

Asimismo, tomamos nota y apoyamos la solicitud formulada por la Organización Mundial de la Salud a la República Argentina para que reconsidere y revierta la decisión de retiro e inmediatamente vuelva a formar parte de la OMS, en especial a la luz de la actual crisis originada por el brote de hantavirus.

La petición de la OMS enfatiza la necesidad de mantener y fortalecer los canales de cooperación internacional para garantizar la coordinación en vigilancia, el acceso a asistencia técnica y recursos especializados, la articulación en investigación epidemiológica y el despliegue de apoyo ante la emergencia, medidas todas imprescindibles para proteger a la población y limitar el impacto sanitario del brote. Compartimos además las consideraciones expresadas por organizaciones internacionales análogas, como la Asociación Médica de Israel (IMA), que han señalado que la salida de la OMS puede perjudicar la preparación y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud ante pandemias, amenazas biológicas y otras crisis, limitando el acceso rápido a información, recursos y colaboraciones científicas y profesionales.

Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente al Poder Ejecutivo Nacional: 1. Que convoque a una instancia de diálogo multisectorial que incluya a las entidades científicas, académicas, profesionales y sanitarias del país para analizar integralmente las implicancias sanitarias, científicas y estratégicas de la medida anunciada. 2. Que, hasta la conclusión de dicho proceso de diálogo y evaluación técnica, se suspenda cualquier acción que implique la desvinculación efectiva de la OMS. 3. Que tenga en consideración y dé respuesta favorable a la solicitud formulada por la OMS para que la República Argentina vuelva a integrar la Organización, en particular para coordinar la respuesta al brote de hantavirus y asegurar el acceso a apoyo técnico, recursos y colaboración internacional. 4. Que se promuevan alternativas que permitan fortalecer la soberanía sanitaria nacional sin renunciar a los beneficios de la cooperación internacional.

Reafirmamos nuestra plena disposición a participar en espacios de trabajo técnico e institucional para evaluar opciones y contribuir a políticas públicas de salud basadas en evidencia, consenso técnico y visión estratégica de largo plazo.

Sin otro particular, solicitamos la favorable consideración de la presente y saludamos a Usted con la más distinguida consideración. Países presentes en la Asamblea General de CONFEMEL: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Portugal, Venezuela, Francia, Israel, Italia.