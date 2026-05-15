Maia Leiva apuntó contra el ajuste de Milei y advirtió sobre el duro impacto de los recortes nacionales en Junín

La concejala Maia Leiva cuestionó el impacto de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional sobre la Provincia de Buenos Aires y, particularmente, sobre Junín.



En relación a la suspensión temporal del Programa MESA, explicó que la medida responde a la falta de envío de fondos nacionales destinados al Servicio Alimentario Escolar. “La prioridad del Gobierno provincial es que ningún pibe se quede sin comer. Por eso se decidió reforzar los fondos destinados al SAE”, sostuvo, y recordó que la Provincia inició acciones judiciales para reclamar los recursos adeudados por Nación.



Además, desde el bloque solicitaron al Ejecutivo municipal que informe cuál será el destino del Fondo de Emergencia enviado por el gobernador Axel Kicillof a los municipios bonaerenses.



Sobre el proyecto impulsado por La Libertad Avanza para pedir más recursos en materia de seguridad, Leiva consideró “paradójico” el planteo y recordó que el Gobierno Nacional eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal destinado al pago de salarios policiales y equipamiento. También remarcó que la inseguridad “no se resuelve únicamente con más patrulleros”, sino con políticas integrales frente al deterioro social y económico.



La concejala también se refirió a la situación de jubilados y jubiladas y cuestionó el funcionamiento actual del PAMI. “Es lamentable cómo el Gobierno Nacional se ensaña con este sector de la sociedad. Por un lado, los medicamentos y, por otra parte, haberes que no se actualizan como corresponde”, expresó.



Finalmente, Leiva sostuvo que la falta de fondos nacionales afecta de manera directa a los vecinos y vecinas de Junín en distintas áreas. “La falta de fondos para sostener el MESA, para seguir fortaleciendo y equipando a la policía, para que la UNNOBA funcione como corresponde y para garantizar un PAMI eficiente repercute directamente en nuestra comunidad. A eso se suma la intención del Gobierno de Milei de sacar a Junín de la zona fría, una medida que perjudicaría a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”, concluyó.