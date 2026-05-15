Fernando Burgos participó del lanzamiento del Curso de Formación Política 2026 del PJ bonaerense

El presidente del Consejo del Partido Justicialista de Junín, Fernando Burgos, participó del lanzamiento del Curso de Formación Política 2026 “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, impulsado por el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires a través del Instituto de Capacitación Política.

La actividad se desarrolló en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata y estuvo encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del PJ bonaerense, , junto al secretario de Capacitación del PJ provincial, . De la jornada participaron dirigentes, militantes y referentes políticos de distintos distritos bonaerenses.

Durante el encuentro se abordaron los desafíos políticos, económicos y sociales que atraviesa la Argentina en el actual contexto internacional, además de la necesidad de fortalecer la formación de cuadros políticos y la construcción de herramientas para interpretar la realidad y defender los intereses de las mayorías.

Al respecto, Fernando Burgos destacó la importancia de estos espacios de debate y formación: “Vivimos un momento muy complejo para nuestro país, donde se pretende instalar el individualismo y el ajuste permanente como única salida. Frente a eso, el peronismo tiene la responsabilidad de formar dirigentes con compromiso, sensibilidad social y capacidad para construir una alternativa que vuelva a poner en el centro a las familias argentinas”.

Asimismo, Burgos señaló que “la formación política es una herramienta fundamental para fortalecer la militancia y para seguir construyendo un proyecto colectivo que defienda la producción, el trabajo, la educación pública y un Estado presente”.

En ese sentido, el dirigente juninense adelantó que desde el PJ local se trabajará para impulsar iniciativas similares en la ciudad: “Estamos trabajando para generar en Junín más actividades de formación, debate y participación política, convocando a todos los sectores del peronismo juninense. Necesitamos abrir espacios de encuentro y discusión que nos permitan construir una agenda común y fortalecer la organización política de cara a los desafíos que vienen”.

Por último, el presidente del PJ de Junín remarcó que “la convocatoria realizada por Axel Kicillof demuestra que el peronismo bonaerense está en movimiento, organizándose y preparándose para enfrentar los desafíos del presente y del futuro con más participación y más compromiso militante”.