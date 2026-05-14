El municipio y el sindicato de panaderos firmaron un convenio de becas de formación para empleados municipales

En la sede del Sindicato Unión Personal de Panaderos de Junín (SUPPAJ) se firmó un convenio de colaboración mutua entre dicha institución y el Gobierno de Junín, por el cual se pondrán a disposición becas para que empleados municipales puedan formarse en la Escuela de Oficios.

Participaron de la reunión de trabajo los equipos de Legal y Técnica del Municipio y del gremio, como también representantes de la Sociedad de Fomento del barrio Almirante Brown que agradecieron al sindicato por la apertura comunitaria y los diversos servicios que se ofrecen a todos los vecinos del lugar. En tanto, desde la conducción de SUPPAJ agradecieron al Gobierno de Junín por el acompañamiento y trabajo mancomunado efectuado desde hace años, el cual permitió avanzar con la concreción de la nueva sede, con la Escuela de Oficios, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un espacio de policonsultorios.

Una vez rubricado el acuerdo y tras recorrer las instalaciones de la sede junto al intendente Fiorini, Rosana Farías, secretaria general del SUPPAJ, manifestó que “estoy feliz y agradecida con quienes están al frente del Municipio de Junín, en este caso representado con la figura del intendente Juan Fiorini con quien gestionamos este nuevo convenio que se enmarca en un trabajo mancomunado que venimos implementando desde hace años”, y añadió: “Gracias a esta articulación logramos hoy en día contar con la sede gremial con funcionalidad para la comunidad con la Escuela de Oficios que viene brindando muchas oportunidades para vecinos y vecinas de la ciudad”.

Seguidamente, Farías sostuvo que “este nuevo convenio nos permitirá ofrecer becas para todo aquel trabajador y empleado municipal que quiera participar de alguno de los cursos que se ofrecen en la escuela, para nosotros es muy importante la formación es muy importante y contar con un oficio hoy en día no es una cuestión menor, sino algo muy necesario”. En continuidad, comentó que “la formación que brindamos desde la Escuela de Oficios tiene su impronta puesta en que las personas puedan generar nuevas fuentes de ingreso, estamos logrando resultados muy satisfactorios en este sentido y estamos muy contentos por eso”.

A su turno, el intendente municipal Juan Fiorini afirmó que “estamos muy contentos por la firma de este nuevo convenio que realizamos en esta oportunidad, pero sobre todo por el trabajo conjunto que venimos implementando desde hace años con el SUPPAJ como bien dijo Rosana, en beneficio tanto de los trabajadores panaderos como los vecinos de la comunidad”. Posteriormente, expresó que “a lo largo de estos años se pudieron cumplir diferentes metas gracias a esta articulación, y en esta ocasión dimos un paso más en este sentido para profundizar la coordinación entre las partes”.

Asimismo, el jefe comunal declaró que “este nuevo convenio promueve una devolución por parte del sindicato hacia la sociedad, ya que pone a disposición a través del Municipio becas para la formación en su Escuela de Oficios para que más personas puedan capacitarse y formarse en panadería y pastelería, y así generar nuevas fuentes de ingreso”. Al mismo tiempo, subrayó que “esta sede del SUPPAJ creció mucho y actualmente brinda prestaciones muy importantes para trabajadores y vecinos de la comunidad, y eso es un orgullo para Junín”.

Fuente: Gobierno de Junín