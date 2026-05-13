Anuncian la instalación de un centro comercial con 30 locales en el predio de la terminal "Mario Andrés Meoni"

El desarrollo productivo y comercial de la región sumará un hito clave a partir del proyecto para la construcción del primer shopping de Junín. La iniciativa se emplazará en el predio de la terminal de ómnibus de media y larga distancia "Mario Andrés Meoni", dando continuidad a las fases de planificación urbana tras la inauguración de la infraestructura de transporte.

Este nuevo complejo estratégico busca potenciar el perfil turístico, comercial y sanitario que caracteriza a la localidad como polo de atracción regional. La llegada de inversión privada permitirá la instalación de unas 30 propuestas comerciales, entre las que se destacan la cadena Aló y el desembarco de la firma internacional McDonald's a través de la empresa Arcos Dorados.

El diseño del centro comercial prevé un esquema que combina el arribo de marcas de renombre con la participación activa del empresariado local. Desde la Sociedad Comercio e Industria (SCIJ) y la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica (CEHG) señalaron que la integración de emprendedores locales en el sector de tiendas y en el patio gastronómico representa una oportunidad para el crecimiento del sector privado de la ciudad.

Por su parte, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) resaltó que la apertura del establecimiento tendrá un impacto positivo directo en el mercado laboral mediante la creación de cientos de puestos de trabajo. En ese sentido, el secretario general del gremio, Federico Melo, afirmó que "esta sinergia genera mucho optimismo a nivel regional y sobre todo puestos de trabajo que es lo más importante para nosotros, con la posibilidad de instalación también para marcas y comercios locales". Este dinamismo en el empleo formal se presenta como un factor relevante para la economía local, consolidando la sinergia entre los distintos actores de la comunidad productiva de Junín.