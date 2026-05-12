Múltiples aprehensiones y secuestros de elementos tras operativos de seguridad en la ciudad

En el marco de intensos dispositivos de seguridad preventivos desplegados en puntos estratégicos, se concretaron diversas capturas de sujetos que se encontraban prófugos de la justicia. Uno de los procedimientos tuvo lugar en el barrio El Picaflor, precisamente en la intersección de las calles San Martín y Sarmiento, donde personal del Comando de Patrullas interceptó a un hombre de 34 años. Tras consultar el sistema informático, se confirmó que el individuo poseía un pedido de captura activo por el delito de hurto, tramitado ante el Juzgado Correccional N° 3 de Junín. Una situación similar ocurrió en el Parque Natural Laguna de Gómez, específicamente en la zona de la caída del agua, donde efectivos del destacamento local identificaron a un joven de 20 años que era buscado por el Juzgado de Garantías de Mercedes bajo la carátula de desobediencia.

La lucha contra el narcomenudeo también arrojó resultados positivos durante estas jornadas de control. En la zona de calle Mariposas y Ruta 65, agentes de la UPPL identificaron a un joven de 19 años que transportaba cuatro envoltorios de marihuana entre sus pertenencias. En un hecho casi simultáneo en el barrio Villa Talleres, otro sujeto de la misma edad fue aprehendido por la misma fuerza policial tras hallarse en su poder un envoltorio con la misma sustancia ilícita. En ambos casos, los implicados fueron trasladados a la sede policial y puestos a disposición de los magistrados intervinientes por infracción a la Ley 23.737.

Finalmente, las tareas investigativas permitieron el esclarecimiento de robos de vehículos y elementos de transporte. El Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera logró recuperar una bicicleta sustraída recientemente en cercanías del Colegio San José; tras rastrear el rodado hasta un domicilio en Lavalle y Chacabuco, se procedió a la detención de un hombre de 30 años por el delito de hurto. Por otra parte, en la esquina de Lavalle y San Lorenzo, se interceptó un Toyota Etios conducido por un hombre oriundo de General O’Brien. Al realizar la inspección técnica, se descubrió que el vehículo circulaba con chapas patentes apócrifas y que la numeración original del chasis había sido suprimida, lo que derivó en el secuestro inmediato del automóvil.

Fuente laverdad