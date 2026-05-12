ATUNNOBA marcha en defensa de la Universidad Pública: "Cuidemos lo que nos llena de orgullo"

Este martes 12 se realizará en todo el país la Cuarta Marcha Federal Universitaria. En el caso de la Universidad Nacional del Noroeste se efectuarán acciones en la sede de calle Jorge Newbery entre Rivadavia y Roque Sáenz Peña, a las 11 de la mañana y en Pergamino, en el edificio Monteagudo a las 9.30 de la mañana.

Por la tarde, en Pergamino también tendrán lugar una marcha desde las 16.

Desde ATUNNOBA, bajo el lema "Milei cumplí la ley", se anunció la adhesión a dichas actividades y se convocó a toda la comunidad universitaria de la UNNOBA, a la ciudadanía, instituciones y gremios, el acompañamiento a las mismas, para reclamarle al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

"A la Universidad Pública la defendemos entre todos y todas, y este es el momento. Sumate a esta jornada federal de reclamo y visibilización por la educación pública, la universidad y la ciencia argentina", se indicó desde la entidad sindical que agrupa a las y los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Noroeste.

Marcha federal

Más de 60 universidades nacionales de todo el país se unirán este martes para reclamar al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, respeto a los fallos judiciales que ordenan recomponer salarios NoDocentes y Docentes y becas estudiantiles, gastos de funcionamiento, ciencia y tecnología.

Elecciones sindicales

El pasado martes 5 se realizaron las elecciones para la conducción de ATUNNOBA por los próximos cuatro años. La única lista presentada, encabezada por el actual Secretario General Jorge Mendoza obtuvo un respaldo masivo en las urnas colocadas en las sedes de la UNNOBA de edificio anexo de calle Rivadavia Jorge Newbery en Junín y del edificio Monteagudo en Pergamino, además del edificio Callao en Capital Federal .

La conducción gremial que renovó mandato expresó su "más profundo agradecimiento a cada afiliada y afiliado que participó este martes 5 de mayo en la jornada electoral de nuestro sindicato. Con una amplia participación en las sedes de Junín, Pergamino y CABA, hemos vivido una verdadera fiesta de la democracia sindical".

Jorge Mendoza destacó que "este resultado no es solo un triunfo electoral; es un mandato claro de las y los trabajadores para seguir defendiendo con firmeza: la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad; nuestros salarios y condiciones laborales; el crecimiento de nuestro gremio y los beneficios para la familia NoDocente".

"Este respaldo contundente nos da la fuerza necesaria para los desafíos que vienen" destacó el dirigente sindical.

La comisión directiva de ATUNNOBA quedó conformada de la siguiente manera

Secretario General: Jorge Mendoza; secretario adjunto: Mariano Roldan; secretaria gremial: María Cristina Granero; secretaria de Finanzas: Marcela Durán; secretaria de Actas: María Pinedo; secretario de Acción Social: Lucas Luján; secretario de Capacitación, Cultura y Difusión: Néstor Lazarte.

Vocales titulares: Lucas Retamal, María Peralta. Vocales suplentes: María Di Marco, Gastón Villafañe.

Comisión revisora de cuentas titulares: Marisa Dulcich, Renato Figgini Bava, Nicolás Pezzatti. Suplentes: Matías Garavaglia, Hugo Nequlpan, Fernando Mirassou

Delegados congresales titulares: Marcela Durán, Carlos Jalil, Renato Figgini Bava. Suplentes: Néstor Lazarte, Marisa Dulcich, Matías Garavaglia.