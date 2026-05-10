Kicillof reclama a Nación las tierras del INTA en Pergamino, Rojas y Vedia: "No vamos a permitir que rematen el patrimonio científico bonaerense"

El conflicto por el ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha escalado a una disputa frontal por el territorio en el corazón productivo de la provincia. Tras la decisión de la Casa Rosada de declarar como "ociosos" diversos inmuebles y campos experimentales, el gobierno de Axel Kicillof exigió la transferencia inmediata de las unidades ubicadas en Pergamino y de las agencias recientemente cerradas en Rojas y Vedia, pertenecientes a la Cuarta Sección electoral. El mandatario provincial busca frenar lo que califica como un "desguace" del sistema de innovación agropecuaria en favor de intereses inmobiliarios.

La intención firme de Kicillof es que la Provincia de Buenos Aires tome el control de las hectáreas en disponibilidad para integrarlas a la red de estaciones experimentales del Ministerio de Desarrollo Agrario. En Pergamino, el reclamo se centra en proteger los lotes donde se realizan ensayos de semillas y suelos, considerados vitales para la competitividad de la región núcleo. Asimismo, ante el cierre de las dependencias en Rojas y Vedia, el gobernador pretende que la infraestructura de estas agencias de extensión rural sea cedida a la Provincia para garantizar que los productores de la Cuarta Sección no pierdan el asesoramiento técnico.

Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que estas tierras no son terrenos vacantes sino activos estratégicos para el desarrollo económico regional. Por este motivo, Kicillof busca retener la titularidad de los predios para evitar que el Estado Nacional los enajene a través de la AABE, planteando que, si la Nación decide abandonar sus funciones de fomento al sector agropecuario, debe permitir que la Provincia asuma la gestión de esos recursos científicos y territoriales para ponerlos al servicio de la producción bonaerense.