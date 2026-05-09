Madrugada de tensión: incendio y evacuación en un complejo de departamentos en calle Sáenz Peña

Un importante operativo de emergencia se desplegó en la madrugada de este sábado en la intersección de Sáenz Peña y Magaldi. Alrededor de las 02:05 hs, el Cuartel de Bomberos de Junín fue alertado por un incendio de vivienda que amenazaba con propagarse a un complejo de departamentos.

El operativo de rescate y extinción

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que las llamas se concentraban en una habitación de 5x5 metros de una unidad de planta baja. Mientras una parte de la dotación trabajaba en el corte de energía y la extinción del fuego con líneas auxiliares, otro grupo inició una evacuación preventiva de todo el edificio debido al humo generalizado que invadía los pasillos y las plantas superiores.

El momento de mayor tensión se vivió cuando los bomberos debieron forzar el ingreso a un departamento del primer piso para evacuar a una pareja que se encontraba atrapada por la acumulación de monóxido de carbono. Ambas personas fueron rescatadas conscientes y puestas a salvo.

Los damnificados

En el departamento donde se originó el siniestro residían Walter Acheidegger (84) y Carmen Beatrix Crozetti, quienes afortunadamente lograron salir de la vivienda por sus propios medios antes de que el fuego se extendiera.

Según el informe pericial, los daños materiales en la habitación afectada fueron de consideración, alcanzando a:

Una cama de dos plazas y su colchón.

Muebles de madera, estanterías y una mesa de luz.

Gran cantidad de prendas de vestir.

Asistencia en el lugar

Personal médico del sistema de emergencias evaluó a los propietarios y a los vecinos evacuados en el mismo lugar del hecho. Pese a la magnitud del humo, se determinó que ninguno requería traslado al hospital. Tras finalizar las tareas de enfriamiento y ventilación, las dotaciones regresaron al cuartel, quedando la zona bajo custodia de personal policial.

Otra vez el humo como el principal enemigo en un incendio de edificio. Lo de Sáenz Peña y Magaldi pudo ser una tragedia, especialmente por la edad de los dueños de casa y los vecinos de arriba que quedaron atrapados.

El trabajo de los bomberos, teniendo que romper una puerta para sacar a la gente del primer piso, fue clave. Por suerte, esta vez solo hablamos de muebles y ropa quemada, cosas que con el tiempo se recuperan. ¡A revisar las estufas y las instalaciones eléctricas ahora que se viene el frío fuerte