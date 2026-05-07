El Clúster Creativo despliega un mes de arte, ferias patrias y formación abierta

La Casa de Cultura Clúster Creativo, Belgrano 32, Junín, presenta una nutrida agenda de actividades para el mes de mayo, con propuestas abiertas a la comunidad que combinan formación, expresión artística, encuentro y participación.

Talleres

Durante todo el mes continúan desarrollándose los talleres regulares, que ya cuentan con una gran convocatoria: yoga, tai chi, canto, teñidos textiles, radioteatro, folklore, tango, salsa memoria, fotografía. Espacios pensados para el aprendizaje, el bienestar y la creación colectiva en el programa de formación @vivacluster

A esta oferta se suman nuevas propuestas que amplían la experiencia cultural del espacio: el Club de Cine “El Otro” y el Club de Juegos, que tendrá lugar los domingos, generando instancias de encuentro recreativo para distintos públicos.

Oratoria y "Mujeres en la historia popular argentina"

En el plano formativo, mayo incorpora dos capacitaciones destacadas: un taller intensivo de oratoria a cargo de Alejandra Lacio, orientado a fortalecer herramientas de comunicación y la expresión oral y el seminario “Mujeres en la historia popular argentina”, dictado por María Eugenia Alvear, que propone una mirada reflexiva sobre el rol de las mujeres en los procesos históricos.

Agenda de espectáculos

La programación de eventos también será uno de los ejes centrales del mes.

El sábado 9 de mayo se presentará el dúo Paolucci-Domínguez, junto a artistas invitados: Claudio Dulcich y Mariana Speziale, en una noche de música en vivo.

El sábado 16, en el marco del festival “Otras músicas”, se desarrollará por la mañana una clínica de música por Perepelycia, y por la noche un ensamble de música experimental con destacados músicos internacionales.

Feriado del 25 de Mayo

Hacia el fin de semana largo, a partir del jueves 21, el Clúster será sede de una feria de emprendedores creativos, con espectáculos musicales, presentaciones artísticas, talleres y clases abiertas, en un contexto de celebración a la patria que se extenderá hasta el domingo con el acompañamiento de renombrados artistas locales. La propuesta contará además con una oferta gastronómica a cargo de Carmen Palioff, con comidas típicas y pastelitos.

De este modo, el Clúster Creativo se abre a la comunidad con su propuesta dinámica, inclusiva y en constante crecimiento, promoviendo la cultura, la formación y el encuentro comunitario.

Un mes cargado de actividades invita a vecinos y vecinas a acercarse, participar y ser parte de una comunidad que se construye colectivamente.

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