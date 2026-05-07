Inseguridad creciente: Concejal de La Libertad Avanza advirtió por la falta de policías y móviles en Junín

Leo Juliá participó de la reunión de seguridad realizada en el Concejo Deliberante y cuestionó la ausencia del Ministerio de Seguridad bonaerense. Además, confirmó la presentación de un proyecto para pedir más recursos para la ciudad.

El concejal de La Libertad Avanza en Junín, Leo Juliá, se refirió a la reunión sobre seguridad desarrollada en el Concejo Deliberante y aseguró que el principal problema que atraviesa la ciudad es la falta de móviles policiales y efectivos para cubrir la demanda creciente.

Según explicó, del encuentro participaron casi todos los concejales del distrito, además de representantes de la Fiscalía General y funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Municipio. Sin embargo, cuestionó la ausencia de autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

“El actor fundamental no pudo estar presente, que es el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que es quien en realidad está encargado de dar la respuesta en cuanto a seguridad”, afirmó Juliá.

En ese sentido, señaló que la reunión permitió conocer detalles sobre la situación local y el funcionamiento del sistema de emergencias, aunque remarcó que faltó la presencia del comisario inspector Pablo Fernández, titular de la estructura policial en Junín. “No fue por falta de voluntad del oficial, sino que desde el ministerio no lo dejaron asistir”, sostuvo.

El edil detalló que actualmente se registran cerca de 4.000 llamados mensuales vinculados a situaciones de seguridad, entre ellos unos 350 a 400 por violencia de género. “Para todo eso tiene que acudir un móvil policial y hoy están totalmente desbordados”, advirtió.

Además, indicó que Junín no recibe nuevos agentes policiales desde hace entre seis y siete años y que la ciudad cuenta con serias limitaciones operativas. “Hay 14 cuadrículas, pero hoy están cubiertas aproximadamente 10, por falta de móviles o personal”, explicó.

Frente a este panorama, Juliá confirmó la presentación de un proyecto de comunicación dirigido al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, con una serie de pedidos concretos para reforzar el sistema de seguridad local.

Entre los puntos solicitados, se encuentra la ampliación de las cuadrículas policiales de 14 a 20, el envío de más patrulleros y mayor cantidad de efectivos para tareas de prevención.

El concejal también cuestionó el reciente envío de agentes a la ciudad. “Mandaron 14 o 15 policías, pero la mayoría están con carpeta médica y no pueden patrullar”, aseguró.

Por último, Juliá propuso la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Seguridad, el Municipio, el Concejo Deliberante y distintas instituciones intermedias de la ciudad para abordar de manera integral la problemática de la inseguridad.