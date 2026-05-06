Por el segundo punto de la serie por la permanencia de la Liga Nacional de Básquet, Argentino derrotó a Atenas por 84 a 78, en Córdoba, e igualó la serie uno a uno. Franco Balbi tuvo un cierre brillante con 17 puntos en el último cuarto.

El partido no había arrancado bien para el Turco porque el local consiguió la primera ventaja que mantuvo durante gran parte del juego. Sin embargo, el visitante nunca dejó de estar en juego y en el tercer cuarto comenzó a dar vuelta la historia para quedarse con el segundo punto.

Ahora, la serie, que se juega al mejor de cinco encuentros, se traslada a Junín donde se disputarán el tercer y cuarto punto, el domingo y martes próximos.

Dylan Smith fue el goleador de la noche con 22 puntos, Balbi aportó 19, Lanthaniel Bastian 16 (17 rebotes) y Fernando Podestá 11, entre los que más anotaron.