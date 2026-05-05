A pesar de la vuelta del pejerrey, el municipio decidió no realizar la Fiesta Provincial

La "fiebre por la pesca" ha regresado con fuerza a los espejos de agua de Junín, donde se registran buenos resultados tanto de costa como en embarcaciones. Sin embargo, el notable retorno del pejerrey no será suficiente para reactivar la Fiesta Provincial en el corto plazo. El director de Turismo, Luis Bortolato, confirmó que la decisión del municipio es postergar el evento, señalando que 2026 no será el año de su regreso oficial.

En una entrevista concedida a La Verdad, el funcionario explicó que la facultad de organizar el certamen conlleva una responsabilidad que hoy está centrada en la sustentabilidad. “La oportunidad que representa la pesca para Junín nos ilusiona y nos carga de positivismo. Creo que es una posibilidad muy fuerte que tenemos, pero hay que trabajar de manera estratégica”, afirmó Bortolato al medio local. En ese sentido, subrayó: “La prioridad pasa por entender que la pesca es un recurso compartido con la provincia de Buenos Aires y que tenemos que trabajar para cuidarlo y promoverlo”.

Además, desde la administración municipal remarcaron que la logística de una fiesta de esta magnitud requiere tiempo. Al respecto, el director de Turismo señaló a La Verdad que la planificación demanda entre cinco y seis meses para elaborar la propuesta y promocionarla adecuadamente. “Me parece que lo ideal es evaluar cómo evoluciona la pesca deportiva en Junín y en función de eso planificar una verdadera fiesta con todo el sector para el próximo año”, concluyó, ratificando la postura del municipio de priorizar la estabilidad del recurso antes de avanzar con convocatorias masivas.