El municipio vinculó la baja ocupación hotelera en Junín con la crisis económica generada por las políticas de Milei

El director de Turismo de Junín, Luis Bortolato, analizó el balance del reciente movimiento turístico en la ciudad y confirmó que la ocupación hotelera no logró superar el 50 por ciento. En declaraciones brindadas a Grupo La Verdad, el funcionario explicó que, si bien se registró una concurrencia masiva al Parque Natural Laguna de Gómez, la mayoría de los visitantes optó por "pasar el día" sin pernoctar en las plazas locales.

Bortolato vinculó este fenómeno directamente con el contexto macroeconómico, subrayando que “Junín no está exento a la situación económica que atraviesa el país”. Con esta declaración, desde el municipio critican el impacto de las medidas económicas de Javier Milei en el sector, señalando que el escenario actual condiciona las decisiones de los visitantes. Según el funcionario, a pesar de que Junín es un “destino cercano y de costo accesible”, el ajuste obliga a los turistas a restringir sus gastos de alojamiento como respuesta a la crisis nacional.

El funcionario también mencionó que los espectáculos programados funcionaron como un motor de atracción para el público regional, lo que permitió amortiguar el impacto, aunque no fue suficiente para alcanzar niveles de ocupación plena. Finalmente, resaltó que la coyuntura económica se impone hoy como el principal obstáculo para el crecimiento del sector hotelero local, transformando lo que antes eran estadías prolongadas en meras visitas de una jornada.