Fue identificado el vecino de Junín que murió tras ser atropellado en el cruce de las rutas 7 y 188

Un trágico accidente ocurrió la madrugada del 2 de mayo en el cruce de las rutas nacionales 7 y 188, en Junín, donde Juan Pablo García (47), oriundo de Junín, murió tras ser atropellado por una Volkswagen Saveiro. La víctima falleció en el acto debido a la violencia del impacto mientras se desplazaba a pie por el sector.

El conductor, quien también es oriundo de Junín, circulaba en sentido Lincoln-Junín.

La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno bajo la carátula de "Homicidio Culposo", a la espera de las pericias finales para esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuente edicionnoroeste