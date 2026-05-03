Multas en Provincia: La sanción por rechazar el test de alcoholemia supera los $2,6 millones

El Gobierno bonaerense dispuso una nueva actualización en el valor de las multas de tránsito que comenzará a regir durante mayo y junio, con un incremento cercano al 17% respecto del bimestre anterior. La medida impactará de lleno en el bolsillo de los conductores y vuelve a atarse directamente al precio de los combustibles.



La suba se explica por el aumento sostenido de las naftas, que vienen escalando desde el inicio del conflicto en Medio Oriente y empujan hacia arriba el valor de la Unidad Fija (UF), parámetro utilizado para calcular las sanciones viales en la provincia de Buenos Aires.



En concreto, la UF pasó de $1.896 a $2.215 para el nuevo período bimestral. Como consecuencia, las infracciones más graves podrán superar los $2,2 millones, mientras que negarse a un control de alcoholemia tendrá penalidades aún mayores.



El esquema ya había registrado incrementos previos: un 5,6% a comienzos de 2026 y otro 4,9% durante marzo y abril. En paralelo, el valor del litro de nafta Premium —referencia tomada en la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata— acumuló subas significativas durante el último año y continúa marcando el ritmo de actualización.



Los nuevos valores de las multas



Con la actualización vigente, las sanciones quedan establecidas de la siguiente manera:



• Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000.

• Sin casco o sin cinturón de seguridad: entre $110.750 y $221.500.

• Cruzar un semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000.

• Circular en contramano: entre $664.500 y $2.215.000.

• Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $664.500 y $2.215.000.

• Mal estacionamiento: entre $110.750 y $221.500.

• Conducir alcoholizado: entre $664.500 y $2.215.000.

• Negarse al test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000.

• Circular con la VTV vencida: entre $664.500 y $2.215.000.

• Manejar sin edad reglamentaria: entre $664.500 y $2.215.000.

• Conducir sin licencia habilitante: entre $664.500 y $2.215.000.

• Circular sin documentación: entre $110.750 y $221.500.

• Sin seguro obligatorio: entre $664.500 y $2.215.000.

• Sin comprobante del seguro: entre $110.750 y $221.500.

• Exceso de ocupantes: entre $110.750 y $221.500.