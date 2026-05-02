Tragedia en Junín: Un peatón murió tras ser embestido por una camioneta en la Ruta 188

Un fatal accidente de tránsito conmocionó a la ciudad de Junín en las primeras horas de este sábado 2 de mayo de 2026. Según informaron fuentes policiales a medios locales, un hombre perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta mientras circulaba a pie por la Ruta Nacional 188.

El hecho se registró aproximadamente a la 1:40 a. m., en inmediaciones del nudo vial que conecta las rutas 188 y 7. El vehículo involucrado, una Volkswagen Saveiro que se desplazaba en sentido Lincoln-Junín, impactó por causas que aún son materia de peritajes contra el peatón que se encontraba sobre la calzada.

Al arribar al lugar, el personal médico del SAME constató el fallecimiento de la víctima de forma inmediata debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad del fallecido.

La escena fue preservada por personal policial para permitir las tareas de la Policía Científica. La investigación del siniestro quedó a cargo de la Justicia local, bajo una carátula que busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el fatal desenlace.