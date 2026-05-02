“No llegamos a la línea de flote”: fuerte preocupación en almacenes por la baja en ventas

El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, encendió las alarmas por la caída del consumo en los primeros meses de 2026 y aseguró que la situación ya impacta de lleno en la rentabilidad de los comercios de cercanía.

“La baja en las ventas fue muy fuerte y empieza a preocupar”, afirmó el dirigente, al analizar un escenario marcado por subas de precios sostenidas y una retracción del poder de compra.

Aumentos constantes y consumo en retroceso

Savore detalló que el año comenzó con incrementos mensuales en productos básicos, especialmente en lácteos: “En enero hubo un aumento del 2,5 %, en febrero 2,7%, marzo 3 % y abril 4%. Estamos hablando de casi un 13% desde comienzos del año”.

A esto se suman subas en productos secos, fideos y artículos de limpieza. “Aumentó todo”, resumió.

En ese contexto, explicó que febrero suele ser un mes de menor actividad, pero que este año la caída fue “estrepitosa”. “Marzo suele ser débil porque las familias tienen muchos gastos, pero en abril debería mejorar. Esta vez no llegamos a la línea de flote, al nivel que se necesita para mantener un negocio”, advirtió.

Y concluyó: «Por más esfuerzo que todos hagamos si los sueldos no aumentan no se llega a fin de mes. Desde el día 20 empieza la compra hormiga de muy poca mercadería para pasar el día con lo mínimo porque la gente no tiene más plata».

Cambio de hábitos y avance de segundas marcas

El titular de la entidad señaló que la crisis está modificando los hábitos de consumo. “La gente se empieza a pasar de las primeras marcas a las marcas PyMES. Las grandes marcas bajan algunos precios porque no están vendiendo”, explicó.

Al mismo tiempo, alertó sobre el crecimiento de nuevos canales de venta: “Hay una barra que está creciendo que es el comercio electrónico. Es invisible pero está facturando”.