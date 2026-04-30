Valeria Arata entregó equipamiento para fortalecer la seguridad vial en Junín y General Arenales

La senadora bonaerense Valeria Arata participó, junto a Cristian Vázquez, director provincial de Fiscalización y Control de Tránsito del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, hizo entrega de alcoholímetros y alómetros a los municipios de Junín y General Arenales, con el objetivo de reforzar los controles y prevenir siniestros viales.

En la ciudad de Junín, el equipamiento fue entregado al intendente Juan Fiorini y al equipo de seguridad vial municipal, en una acción orientada a fortalecer las tareas de control y concientización.

“La seguridad vial no es un tema menor, es una responsabilidad colectiva que requiere compromiso y decisión política. Por eso, como Senadora y ex funcionaria del Ministerio de Transporte de Provincia, me comuniqué con el Ministro Martín Marinucci y con Cristian Vázquez para gestionar los alcoholímetros y alómetros con el objetivo de fortalecer los controles que realizan los municipios”.

“Desde la Provincia se acompaña con herramientas concretas a los Municipios para cuidar la vida de cada familia”, expresó Arata.

Además, la senadora destacó la necesidad de avanzar en un cambio cultural en materia de tránsito: “Los controles son fundamentales, pero también necesitamos generar mayor conciencia. Cada persona que circula, ya sea en auto, moto, bicicleta o a pie, tiene un rol clave en la construcción de una ciudad más segura”.

En el marco de su agenda, Arata también recorrió el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Junín, donde se interiorizó sobre el trabajo de prevención y seguimiento que se realiza diariamente.

“Hay un equipo comprometido que todos los días aporta a mejorar la seguridad de la comunidad. Este tipo de herramientas y espacios son fundamentales para una respuesta más eficiente del Estado”, señaló.

Por otra parte, en General Arenales, junto al mismo funcionario provincial, se realizó la entrega de equipamiento a la intendenta Erica Revilla, en el marco de una política de fortalecimiento de la seguridad vial en distintos distritos bonaerenses.

“Seguimos articulando acciones con cada municipio para mejorar la seguridad vial y cuidar a nuestros vecinos. Este es el resultado de un trabajo conjunto entre Provincia y gobiernos locales, con un Estado presente que acompaña”, afirmó Arata.

Finalmente, la legisladora reafirmó su mirada sobre el rol del Estado: “Creemos en un Estado que invierte, articula y trabaja de manera coordinada para construir ciudades más ordenadas, más seguras y más justas para todos”.