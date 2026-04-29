Mastrorilli advirtió por amenazas de tiroteos en escuelas y el impacto de las redes sociales

La creciente aparición de amenazas vinculadas a tiroteos y hechos de violencia en escuelas de Junín y la región encendió alarmas en el ámbito judicial. El fiscal general del Departamento Judicial de Junín, Juan Manuel Mastrorilli, se refirió al tema y lo enmarcó dentro de un fenómeno global que encuentra en las redes sociales un canal de expansión.

En diálogo con Junín TV, el funcionario explicó que este tipo de conductas no son hechos aislados, sino que están influenciados por una cultura digital que se alimenta de contenidos vinculados al delito. En ese sentido, mencionó el crecimiento de comunidades asociadas al llamado “true crime”, impulsadas por series y documentales, donde algunos usuarios pasan de consumir ese material a replicar simbologías o conductas.

Según detalló, si bien en Junín se realizaron allanamientos en domicilios de jóvenes que emitieron amenazas para descartar la presencia de armas, hasta el momento no se detectaron vínculos con organizaciones criminales, como sí ha ocurrido en otros puntos del país.

El fiscal también hizo hincapié en el impacto que estas amenazas tienen dentro de la comunidad educativa. Lejos de considerarlas bromas, remarcó que se trata de situaciones que provocan consecuencias reales, especialmente entre los propios estudiantes.

En ese sentido, advirtió que muchos alumnos manifiestan temor y preocupación ante la posibilidad de que estos hechos se concreten, lo que afecta directamente la vida cotidiana en las escuelas y refuerza la necesidad de abordar el problema con seriedad.