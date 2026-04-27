POSVERSO 2026 fortalece su equipo curatorial con la llegada de Alessandra Arnò y se expande a la Ciudad de Buenos Aires

En un paso decisivo hacia su consolidación como evento de referencia global, la organización de la BIENAL POSVERSO anunció la incorporación de la reconocida artista multimedia e investigadora italiana Alessandra Arnò a su equipo curatorial. Arnò, directora de la plataforma Visualcontainer y experta en videoarte e inteligencia artificial, tendrá a su cargo una curaduría de videopoesía italiana contemporánea para la edición 2026.

Un equipo curatorial de jerarquía internacional

Con la llegada de Arnò, la Bienal —dirigida por Silvio De Gracia y Ana Montenegro— termina de conformar un equipo interdisciplinario que reúne a algunos de los nombres más influyentes de la escena contemporánea:

Silvio De Gracia (Junín): Director General y pionero de la poética de la interferencia.

Ana Montenegro (Brasil/Argentina): Directora Artística y especialista en semiótica peirceana y expografía.

Soledad Sánchez Goldar (CABA/Salta/CBA): Artista y gestora enfocada en el arte de performance y archivos de memoria.

Claudia Kozak (Argentina): Investigadora del CONICET y referente en tecnopoéticas latinoamericanas.

Oscar Farías (Junín): Director de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la UNNOBA, aportando la visión de las escrituras ancestrales.

Yuri Bruscky (Brasil): Artista sonoro e investigador especializado en ruido y mediaciones sociotécnicas.

Alejandro Zuy (Argentina): Curador y redactor especializado en medios de prensa de arte.

María Eugenia Cordero (Patagonia): Directora del Museo Barda del Desierto, enfocada en ecomuseos y tecnologías digitales.

Doc(k)s (Francia): La histórica revista internacional de poesía viva, que actúa como laboratorio experimental de lenguajes.



POSVERSO POLINIZA: El desborde hacia CABA

En una reciente entrevista con F5 Stream Junín, el Director General Silvio De Gracia reveló una de las novedades más ambiciosas para esta edición: el programa POSVERSO POLINIZA. Esta iniciativa marca la expansión de la Bienal hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de diversas sedes asociadas.

"La idea es expandirnos más hacia Capital Federal en un nuevo concepto del desborde del borde", explicó De Gracia. Este crecimiento no solo amplía la programación, sino que profundiza la propuesta de la Bienal de romper los límites geográficos y disciplinares, llevando la experiencia poética experimental desde su núcleo en Junín hacia los principales centros culturales de la capital.

Hacia agosto de 2026

Con la estructura curatorial completa y la incorporación de nuevos territorios de exhibición, POSVERSO 2026: "Del encantamiento y el horror" se prepara para transformar el paisaje artístico entre agosto y octubre. La Bienal continúa democratizando la vanguardia, uniendo la gestión independiente con instituciones públicas y privadas para fortalecer la identidad cultural bonaerense con una proyección decididamente internacional.

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