Junín será sede del Desafío ECO YPF: El evento de movilidad sustentable más importante de la región llega al Eusebio Marcilla

El Autódromo Eusebio Marcilla se prepara para recibir, los días 6, 7 y 8 de noviembre, una nueva edición del Desafío ECO YPF, el certamen de movilidad sustentable más relevante de la región. El acuerdo estratégico para la realización del evento no solo confirma esta fecha inmediata, sino que proyecta un compromiso a largo plazo con la confirmación de una nueva edición en 2027, coincidiendo con el bicentenario de la ciudad. Esta designación representa un hito histórico que celebra el vínculo entre la comunidad y una competencia federal donde estudiantes de las 24 provincias argentinas diseñan y fabrican vehículos eléctricos de emisión cero.

La elección de la sede encuentra su fundamento principal en el prestigio de la Escuela Técnica N°1 «Antonio Bermejo». La institución local es un referente indiscutido de la competencia desde su debut en 2013, acumulando tres campeonatos nacionales y una destacada participación internacional en Liverpool, Inglaterra. Este historial de innovación y trabajo en equipo posicionó a la ciudad como el escenario natural para recibir a las delegaciones que buscarán competir contra los estándares más altos del país.

En términos de impacto regional, se prevé el movimiento de más de 2.000 personas vinculadas directamente a la competencia, incluyendo a las 150 delegaciones escolares que viajarán desde puntos tan distantes como Tierra del Fuego y Jujuy. Esta afluencia masiva de visitantes generará un fuerte impulso económico para los sectores de hotelería, gastronomía y servicios locales. El evento, distinguido por la FIA como el mejor campeonato educativo a nivel global, trasciende lo deportivo para mostrar el potencial del sistema educativo técnico argentino.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el protagonismo femenino a través del «Sprint Femenino». Esta carrera especial intentará establecer un Récord Guinness al contar con la participación de 150 mujeres pilotos, reforzando el carácter inclusivo y vanguardista del certamen. Además de las tradicionales pruebas de velocidad y eficiencia, como el SetUp Challenge, el público podrá acceder a la zona de boxes para interactuar con los protagonistas y conocer de cerca los proyectos que representan el futuro de la ingeniería y la sustentabilidad en el país.