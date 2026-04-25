Sarmiento y Tigre juegan en Junín

Por la décima sexta fecha del Torneo Apertura, Sarmiento y Tigre se enfrentan, este sábado a las 19.15 horas, en el Estadio Eva Perón, con el arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium.

El Verde arranca este sábado en la décima posición con 16 unidades, a tres de Tigre y a cuatro del puesto ocho que ostenta Racing, que el viernes igualó. Luego de este choque quedará uno más (el Verde visitará a Belgrano) para determinar a los clasificados.

Para este duelo, Facundo Sava, no podrá contar con los lesionados Gastón Arturia (edema óseo en el aductor), Renzo Orihuela (hernia inguinal) ni Jhon Rentería (microdesgarro).

En cuanto al Matador, lleva nueve encuentros por el torneo local sin poder ganar y si se le suman los dos de la Copa Sudamericano son once. Para venir a Junín, Diego Dabove no tendrá disponibles a los lesioandos David Romero y Alfio Oviedo.