Nuestro proyecto: Un hospital para las familias de Junín

Como había anticipado hace algunas semanas atrás, la explicación del proyecto de Hospital Municipal iba a llegar en una tercera nota, luego de exponer los argumentos desde el punto de vista del sistema de salud y la forma de financiamiento, que eran dudas que en la conversación pública fueron surgiendo.

Ya expliqué que el origen de este proyecto, al cual considero más una necesidad urgente que un proyecto, radica en completar y fortalecer el sistema de salud del Partido de Junín. Comparé el sistema de salud con una mesa de cuatro patas: Primer nivel público (Unidades Sanitarias); Segundo nivel público (Hospital Municipal), Tercer nivel público (Hospital Interzonal); Sector privado.

Por lo tanto, nuestro proyecto es completar ese espacio que falta. Un efector de salud de segundo nivel, que dé respuesta a las necesidades de las familias de Junín que requieren de una especialidad o un servicio médico superior a la que brindan las Unidades Sanitarias pero que son de baja complejidad para la atención en el Hospital Interzonal de Agudos Abraham Piñeyro.

En el inicio, y de acuerdo a la legislación vigente, aspiramos a contar con una capacidad de 30 camas para internación con equipamiento básico, con el objetivo de cubrir las necesidades de servicios como Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Clínica Médica, Clínica Quirúrgica.

También, incluiremos como un servicio prioritario las especialidades determinadas como “vías respiratorias” con consultorios y unidades de internación, ya que se trata de una de las principales demandas de todos los centros de atención de la ciudad, de todos los niveles y tanto públicos como privados.

El Hospital contará con 5 áreas, la Dirección General, el área Médica, el área de Enfermería, el área de Diagnóstico y Tratamiento y el área Técnica Administrativa.

Dirección General: Tendrá a cargo la gestión hospitalaria, la administración general y el departamento de Estadísticas.

Área Médica: Tendrá a cargo la coordinación de todos los servicios médicos y la admisión de los pacientes.

Área de Enfermería: Gestionará el personal de enfermería y la atención directa con los pacientes.

Área de Diagnóstico y Tratamiento: Gestionará los servicios de Laboratorio, Diagnósticos por Imágenes, Farmacia.

Área Técnica Administrativa: Gestionará los recursos humanos, el área contable, el mantenimiento, la limpieza y la seguridad.

En los primeros pasos del Hospital Municipal como plantee más arriba, vamos a arrancar con los servicios más urgentes de la población y también con aquellos que afectan y colapsan el normal funcionamiento de HIGA.

El objetivo a largo plazo, es que el Hospital Municipal cuente con servicio de consultorio de especialidades médicas tales como: Dermatología, Fonoaudiología, Cardiología, Clínica médica, Gastroenterología, Ginecología, Infectología, Kinesiología, Neonatología, Neumonología, Obstetricia, Odontología, Oftalmología, Pediatría, Salud mental, Servicio social, Tocoginecología, Traumatología y Urología. Y que trabaje de manera coordinada con el tercer nivel público o con el sector privado, para las intervenciones o prácticas médicas complejas.

También contará con un área de Diagnóstico por imágenes que incluya servicio de Radiografía, Ecografías y Mamografía. Y un Laboratorio de análisis clínicos.

Personal Médico

En cuanto al personal profesional, tanto médico como de enfermería, tanto su ingreso como su permanente se regirá por la normativa vigente, en acuerdo con los profesionales y sus organizaciones representativas.

Personal No Médico

El personal no profesional y profesional no médico que desarrollará las tareas administrativas, de recursos humanos, contables, mantenimiento, cocina, limpieza, lavadero y seguridad será integrado por la planta que actualmente presta servicio en el Municipio de Junín.

Proponemos realizar una reorganización del personal municipal tanto del área de salud para fortalecer las Unidades Sanitarias como del resto de las áreas para optimizar los recursos humanos, con el objetivo de volver a darle protagonismo al personal propio y prestar servicios de manera más eficiente.

Tecnología

Se implementará un sistema de información y atención que vinculará al Hospital Municipal con todas las Unidades Sanitarias del Partido de Junín. En ese sistema, se podrá acceder a la historia clínica de cada paciente, a la central de turno, a los estudios de análisis clínicos y de diagnósticos por imágenes.

En ese marco, vamos a generar un acuerdo con la Provincia de Buenos Aires para implementar la Historia de Salud Integrada, para que la información esté disponible en el sistema de salud municipal pero también en el provincial. Y si un juninense se tiene que atender en el Hospital de Tandil, allí el médico pueda acceder a su historia clínica.

Guardia

Se iniciará con un Guardia de 24 horas para atenciones de cuadros febriles, afecciones respiratorias y pediatría. Y a medida que se vayan ampliando los servicios del Hospital en general, se irán agregando al área de Guardia.

Conclusión

Hay un problema en el sistema de salud, tenemos una propuesta clara, realizable y que se puede financiar sin generar una mayor carga a los vecinos.

Buscamos crear un Hospital de Junín para las familias que viven en Junín y así dar solución a la situación crítica que atravesamos hoy.

Por supuesto que no es una idea cerrada, está planteado para el debate, para sumar otras visiones y que sea el mejor proyecto posible.

Durante estos días, escuché y leí cientos de opiniones de por qué sí y por qué no. De que debe estar en tal o cual lugar. Y me pone muy contenta que se pueda debatir y buscar el consenso para lograr un objetivo que no es otro que garantizarles a las familias el acceso al sistema de salud.