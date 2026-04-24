Teatro y futuro: estudiantes de Junín se capacitan para el mundo laboral a través del programa “Mecenazgo”

Se llevó a cabo una nueva obra por parte de esta compañía teatral en “El Salón” y ante un auditorio repleto de estudiantes, con el objetivo de capacitar y preparar a los jóvenes para su inserción en el mundo del trabajo una vez que egresen de sus respectivas instituciones educativas.

Además, desde la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín resaltaron el funcionamiento de la ordenanza sobre “Mecenazgo”, con la complementación ideal que promueve entre el sector público con los privados y efectores culturales para el desarrollo de proyectos artísticos con contenido social, y destacaron el interés suscitado por municipios de la región de interiorizarse sobre el funcionamiento de este programa con la idea de replicarlos en sus localidades.

Una vez concluida la nueva instancia de capacitación ante estudiantes del nivel secundario en “El Salón”, Sergio Pérez Volpin, referente de la agrupación teatral “AyudArte”, manifestó que “estamos muy felices por el desarrollo de una nueva jornada de capacitación por medio de estas obras de teatro, a la que asistieron en esta oportunidad tres instituciones educativas de la ciudad y el auditorio estuvo lleno”, y agregó: “La obra abarcó situaciones relativas a la búsqueda de empleo y actividades de capacitación sobre los medios y modos correctos de llevar a cabo este proceso”.

Seguidamente, Pérez Volpin señaló que “la participación por parte de los estudiantes fue muy buena en todo momento, se mostraron muy interesados por la temática y aprovecharon para sacarse todas las dudas que tenían”, y completó: “Queremos agradecer a todas las empresas que nos acompañan para el desarrollo de esta propuesta por medio del programa ‘Mecenazgo’, entre las que se incluyen la YPF Alciati, JUMA Electric, Baterías Eusebi, Red Power y Perkusic Hermanos”.

“Es muy importante que la ciudad contar con firmas que tengan este compromiso y muestren esta responsabilidad social empresaria, con el propósito de contribuir en la manera de lo posible para ayudar en alguna problemática social”, dijo y completó: “El apoyo de todas estas empresas nos viene muy bien para llevar adelante todas estas jornadas de capacitación que empezaron hoy y que se extenderán hasta noviembre”.

Por su parte, Guillermos Paulucci, director de Cultura del Municipio, aseguró que “Sergio hizo un gran trabajo como efector cultural a la hora de salir a buscar los mecenas para acompañar esta obra, lo cual constituye en gran parte el espíritu que tiene esta ordenanza sobre ‘Mecenazgo a la actividad cultural’ de la que somos pioneros en la ciudad de Junín”, y prosiguió: “Nos llena de satisfacción y orgullo que un montón de otras localidades se pongan en contacto con nosotros para conocer más sobre este programa y saber cómo lo implementamos, para replicarlos en sus distritos”.

“Esta ordenanza permite la realización de proyectos de envergadura que tal vez con un solo sector no serían posibles, por ende, esta articulación y complementación entre el sector público con los privados y efectores culturales es muy positiva para la concreción de proyectos de estas características y que tienen un vuelco para la comunidad”, subrayó Paulucci y agregó: “En este caso los beneficiados son todos los chicos y chicas de nivel secundario de distintas escuelas de la ciudad, a quienes se los prepara y capacita para su inserción en el mundo laboral”.

Asimismo, el funcionario recalcó que “el Gobierno de Junín hace un gran esfuerzo para el funcionamiento de este programa, ya que los fondos de ‘Mecenazgo’ salen de la tasa de Seguridad e Higiene que el Municipio deja de percibir para que sean destinados a estos proyectos”, y ahondó: “Esta iniciativa promueve que todas las empresas que cumplen y están al día con sus impuestos puedan participar, y comprometerse con algún proyecto artístico y fomentar de esta manera la cultura local”.

A su turno, Verónica Ferrarezi, directora de Educación, expuso que “venimos trabajando año tras año en la articulación con la Jefatura Distrital de escuelas públicas como con la Jefatura Regional de colegios privados, y desde nuestro lugar siempre invitamos a todas las instituciones educativas para que todos los estudiantes puedan participar de esta propuesta”. A continuación, expresó que “hacemos extensiva la invitación para todos las escuelas, colegios y estudiantes de distintas instituciones de Junín a que se inscriban para asistir a esta propuesta por medio de la Dirección de Educación, ya sea por teléfono llamando al 147 o a través del mail dieducacion@junin.gob.ar.

En continuidad, Ferrarezi mencionó que “esta es una propuesta de enseñanza para todos los chicos y chicas, donde los profesores luego también siguen trabajando sobre la conformación de un CV y la correcta presentación para una entrevista laboral, por lo cual no deja de ser una instancia de aprendizaje y está dentro de la currícula del nivel secundario”.

En tanto, Lucas Salice, gerente de marketing de la empresa Red Power, declaró que “somos una empresa local que nació en Junín y por eso siempre estamos muy interesados en ayudar y acompañar todos los proyectos que surgen tanto del Municipio, y ni hablar cuando se trata de capacitar a los jóvenes porque constituyen el futuro de la ciudad y por eso estamos encantados de poder ser parte”. A su vez, resaltó que “venimos trabajando desde hace mucho tiempo junto con Sergio en la parte de búsqueda de personal y en una de las tantas charlas que tuvimos nos contó de este proyecto que nos resultó muy interesante y enseguida decidimos acompañarlo”.

Fuente: Gobierno de Junín