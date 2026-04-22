Fiorini: "El arbolado cumple un rol fundamental en las ciudades ya que brinda sombra en el verano"

El titular interino del municipio de Junín, Juan Fiorini, y la secretaria de Servicios Públicos, Perla Casella, presenciaron los avances del plan integral de poda que la Municipalidad implementa en distintos puntos de la ciudad y que se refuerza en épocas otoñales con el objetivo de mantener una armonía entre el cuidado del arbolado y el correcto funcionamiento de los servicios.

Además de este plan sistemático, cabe destacar que la cuadrilla de poda funciona durante todo el año para atender pedidos de despeje de luminarias, cableado aéreo y cámaras de seguridad. Además, este año, los trabajadores del área recibieron una capacitación impartida por ingenieros forestales con el fin de desarrollar las tareas de forma más efectiva.

Al respecto, el intendente Juan Fiorini manifestó que “el arbolado cumple un rol fundamental en las ciudades ya que brinda sombra en el verano, contribuye a disminuir las temperaturas máximas en las épocas de mucho calor y también promueve una mejor absorción del agua cuando llueve, y bajo esta prioridad de gestión es que desde hace ya varios años sostenemos un plan de poda planificado en distintos barrios de Junín”.

Además, Fiorini aseguró que “este plan que ejecuta todos los años el Gobierno de Junín tiene dos objetivos primordiales, por un lado, el despeje de luminarias y cámaras de seguridad como bien mencionó la Ing. Casella, y por el otro, contribuir al mantenimiento de los árboles y facilitar el tema del barrido especialmente en épocas otoñales”.

Por último, el alcalde juninense subrayó que “todos los años vamos a los distintos barrios y sectores de la ciudad para sostener y mantener el arbolado público de manera prolija planificada, y en respuesta a los pedidos que nos realizan los fomentistas y vecinos de la ciudad”.