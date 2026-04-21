Felleti llega a Junín para presentar su libro con críticas al modelo económico

Roberto Felleti, actual secretario administrativo del Senado bonaerense, encabezará este jueves una presentación en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), donde expondrá sobre su libro “De Macri a Milei: El país inviable de las élites argentinas”. La actividad se llevará a cabo desde las 19 en el Aula 31 (piso 3) de la sede ubicada en la intersección de Avenida Rivadavia y Newbery, en Junín.

El encuentro contará también con la participación del dirigente Gustavo Traverso y se enmarca en una iniciativa de la Cátedra Libre Tierra, Techo y Trabajo de la UNNOBA, que promueve espacios de debate político y económico en el ámbito académico. Según adelantó el propio Felleti en sus redes sociales, la charla girará en torno a las ideas centrales de su publicación, donde cuestiona el rumbo económico de las últimas gestiones nacionales.

La presentación se suma a una serie de actividades que el economista viene realizando en distintos puntos del país, con el objetivo de instalar su mirada crítica sobre el modelo económico y abrir el debate sobre alternativas de desarrollo. La convocatoria es abierta al público y apunta a estudiantes, docentes y vecinos interesados en la coyuntura política y económica.