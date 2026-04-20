Manuel Llovet aclaró que no se utilizó maquinaria municipal para fines privados y desmintió vínculos con un pesquero

A través de un descargo público, el funcionario Manuel Llovet salió al cruce de una publicación en la que daba a entender que las obras de mejoramiento del camino al Pesquero Llovet se podían haber realizado por maquinarias municipales.

En su mensaje, Llovet fue contundente al señalar que la noticia falta a la verdad por partida doble: primero, al intentar vincular maquinarias de una actividad privada con los operativos municipales de arreglo de caminos, y segundo, al adjudicarle la propiedad de un pesquero, actividad que el funcionario negó rotundamente realiza.

Llovet lamentó que se intente desinformar a la comunidad mezclando el trabajo público de mantenimiento vial —donde el municipio viene realizando inversiones concretas en equipamiento propio— con recursos y emprendimientos particulares que no guardan relación con el municipio ni con su persona.

En ese sentido, recordó que su labor diaria es pública y transparente, invitando a quienes tengan dudas a consultar directamente sus redes sociales o realizar las preguntas que consideren necesarias.