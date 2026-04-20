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Manuel Llovet aclaró que no se utilizó maquinaria municipal para fines privados y desmintió vínculos con un pesquero

El Secretario General del Municipio de Junín calificó como falsa la información que intenta ligar la gestión pública con un emprendimiento particular, asegurando que no tiene relación con la administración de ningún pesquero y que las máquinas mencionadas no pertenecen a la flota de la comuna.

Por Redacción

Lunes, 20 de abril de 2026 a las 13:56

A través de un descargo público, el funcionario Manuel Llovet salió al cruce de una publicación en la que daba a entender que las obras de mejoramiento del camino al Pesquero Llovet se podían haber realizado por maquinarias municipales.

En su mensaje, Llovet fue contundente al señalar que la noticia falta a la verdad por partida doble: primero, al intentar vincular maquinarias de una actividad privada con los operativos municipales de arreglo de caminos, y segundo, al adjudicarle la propiedad de un pesquero, actividad que el funcionario negó rotundamente realiza.

Llovet lamentó que se intente desinformar a la comunidad mezclando el trabajo público de mantenimiento vial —donde el municipio viene realizando inversiones concretas en equipamiento propio— con recursos y emprendimientos particulares que no guardan relación con el municipio ni con su persona.

En ese sentido, recordó que su labor diaria es pública y transparente, invitando a quienes tengan dudas a consultar directamente sus redes sociales o realizar las preguntas que consideren necesarias.

 