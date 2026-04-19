El Verde visita a Central

Sarmiento finalizó la preparación para enfrentar a Central y este sábado por la tarde, luego del último entrenamiento realizado por la mañana en el Centro de Alto Rendimiento, el plantel que dirige Facundo Sava viajó rumbo a Rosario. El Canalla y el Verde se medirán por la décima quinta jornada del Torneo Apertura, el domingo a las 20.30 horas, con el arbitraje de Andrés Merlos.

Para salir al Gigante de Arroyito, los juninenses no contarán con Carlos Villalba ni Jhon Rentería ya que ambos se lesionaron en la reciente derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. El mediocampista sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y el delantero un microdesgarro en el isquiotibial de la misma pierna. Así, se sumaron a Renzo Orihuela, quien se recompone tras ser intervenido de una hernia inguinal deportiva; en tanto que para esta fecha regresan Diego Churín y Julián Contrera. El defensor se recuperó de una lesión muscular y los atacantes cumplieron con la suspensión.

En cuanto a lo que se juega el elenco de Sava, tiene 16 unidades, arranca la jornada a dos puntos de la zona de clasificación y luego de este duelo quedarán dos fechas debido a que después de la décima sexta se disputará la novena que había sido postergada. Además, tendrá enfrente al quinto (21) ubicado en la Zona B.

Por el lado de los rosarinos, vienen de conseguir una victoria en Paraguay (1-0), ante Libertad, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, aunque en el certamen local cayó en su visita a Huracán y habrá que ver qué formación utiliza Almirón ya que de un juego a otro fue variando. Más allá de ese presente, la incógnita que mantiene expectante a los rosariones es la presencia de Ángel Di María, quien se perdió los últimos dos juegos por una dolencia en el aductor izquierdo y hay ciertas posibilidades de que esté disponible para este domingo.

Autoridades

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel Penel