Bomberos de Junín sofocaron un incendio de vivienda y asistieron en un siniestro vehicular

El cuerpo de Bomberos de Junín tuvo una jornada de intensa actividad con dos intervenciones en distintos puntos de la ciudad. El trabajo de los efectivos permitió controlar los focos ígneos y evitar que los daños materiales pasaran a mayores.

Fuego en una habitación en Pastor Bauman

El primero de los hechos ocurrió minutos antes de la medianoche del jueves, en la intersección de las calles Pastor Bauman y Batilana. Una dotación a cargo del Subcomisario Moreno Franco arribó al lugar a las 00:05 hs tras un alerta por incendio de vivienda.

Al llegar, los bomberos constataron que el fuego se concentraba en un dormitorio. Rápidamente, procedieron a la extinción utilizando una línea devanadera. El siniestro afectó una cama matrimonial, un placard y una mesa auxiliar, pero la rápida intervención evitó que las llamas se propagaran al resto de la finca. La propietaria, Elva Peniqueo, resultó ilesa. En el lugar colaboró personal del Comando de Patrullas.

Susto por un incendio vehicular

Ya en la tarde del viernes, cerca de las 16:30 hs, los servidores públicos debieron acudir a la calle Apolidoro al 1600. Allí, un automóvil Renault 19 sufrió un principio de incendio en el sector del motor.

La dotación, encabezada por la Oficial Ayudante Gallardo Micaela, verificó que el propietario, el Sr. Miguel Alegre, ya había logrado extinguir las llamas por sus propios medios. Los bomberos realizaron la desconexión preventiva de la batería y una inspección general de seguridad para asegurar que no existiera riesgo de reinicio. Los daños se limitaron al área mecánica del rodado.