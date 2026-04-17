Falleció la mujer que había sido rescatada de un incendio en su vivienda

La comunidad de Junín recibió con pesar la noticia del fallecimiento de Leonor Turatti, la vecina de 94 años que permanecía internada tras el trágico incendio ocurrido a fines de marzo.

La mujer no logró recuperarse de las lesiones sufridas en sus miembros superiores y espalda, a pesar de la atención médica recibida durante las últimas semanas en el centro de salud regional, relató el portal juninense junun24.

El siniestro se produjo la noche del 25 de marzo en una propiedad ubicada en calle Paso al 100. En aquella oportunidad, la rápida intervención de los vecinos fue clave para retirarla de la vivienda mientras las llamas se propagaban por el interior. Tras el rescate, personal del SAME la trasladó de urgencia debido a la complejidad de su cuadro clínico, derivado tanto de las quemaduras como de la inhalación de humo.

Las pericias iniciales realizadas en el lugar del hecho indicaron que el fuego se habría originado por una falla en el sistema eléctrico de la casa. Los investigadores señalaron como principal causa un cortocircuito en un equipo de aire acondicionado, lo que desató el foco ígneo de manera repentina sin que la moradora pudiera ponerse a resguardo por sus propios medios.

Fuente junin24