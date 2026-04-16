Temor por posibles despidos en la estación Junín del Servicio Meteorológico Nacional

El panorama en la estación meteorológica de Junín se mantiene en un estado de tensa calma tras el anuncio del Ministerio de Defensa sobre una reestructuración masiva del personal. Actualmente, la sede local cuenta con un equipo de siete trabajadores, de los cuales tres pertenecen a la planta permanente y cuatro se encuentran bajo modalidades de contratación o monotributo, lo que genera una vulnerabilidad directa ante el plan de recortes.

Si bien Junín Digital pudo confirmar que en Junín no se han notificado despidos efectivos a la fecha, la medida nacional es denunciada como una posible amenaza de desmantelamiento indirecto, ya que la reducción de la red federal de observadores afecta la calidad de los datos que llegan a cada ciudad para anticipar fenómenos climáticos.

La reconfiguración oficial apunta a optimizar la asignación de recursos humanos mediante la reducción de dotaciones en estaciones manuales y la adecuación del personal administrativo, sin afectar la continuidad del servicio. La propuesta contempla mantener la presencia de observadores en el territorio, pero ajustando las dotaciones a parámetros considerados más eficientes. En términos operativos, esto implica pasar de esquemas con entre siete y nueve personas por estación a un promedio de cuatro o cinco. En Junín son siete los trabajadores que forman parte de la Estación del SMN, lo que sitúa a la dependencia local en el centro del ajuste de personal previsto.

Esta situación constituye una posible amenaza para la seguridad civil y la economía agraria de Junín. La intención de reemplazar funciones críticas con estaciones automáticas sin un periodo previo de homologación técnica genera preocupación, ya que el protocolo internacional exige que humanos y máquinas midan en paralelo durante meses para asegurar la fiabilidad de los registros históricos.

Mientras los especialistas locales continúan garantizando el servicio las 24 horas, la incertidumbre sobre la reducción de la dotación se instala como una posible amenaza que podría dejar a los productores y a la población sin el soporte técnico necesario para la vigilancia meteorológica constante.