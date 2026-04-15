"Un logro colectivo": El HIGA Junín celebra su nueva jerarquía de Hospital Escuela

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Salud, emitió un comunicado que acredita al Hospital Interzonal General de Agudos “Abraham Piñeyro” de Junín como “Establecimiento Hospital Escuela”.

Recibida la notificación, desde el equipo directivo del HIGA Junín, integrado por el ejecutivo Fernando Crocco y los asociados Cristina Cerulli, Mario Scévola y Cristina Tejo, celebraron la medida y expresaron: “Se trata de un reconocimiento que refleja años de trabajo sostenido en asistencia, docencia e investigación”.

Añadieron: “Este logro es colectivo y fue posible gracias al trabajo en conjunto y al compromiso de cada equipo que, además de atender a nuestros pacientes, investiga, forma y aprende todos los días”.

Es importante destacar que los Hospitales Escuela en la Provincia de Buenos Aires (PBA) son centros de salud públicos que integran la atención médica con la docencia, investigación y formación de residentes, formalizados mediante resoluciones ministeriales.

Funcionan bajo la coordinación de Comités de Docencia e Investigación, garantizando la especialización continua del personal sanitario y mejorando la calidad de atención al paciente mediante la actualización académica.

Completando la información, desde el HIGA Junín detallaron: “Este logro es el resultado de mucho trabajo, del cual quedaron marcas concretas, como el crecimiento sostenido en presentaciones científicas, las residencias que forman a los profesionales del futuro, las capacitaciones que llegaron a equipos de toda la región, la creación del Consejo de Docencia e Investigación orientado a la Calidad CODEI/Cal y la consolidación de proyectos de investigación activos en casi todos los servicios”.

“La acreditación tiene vigencia de dos años, con seguimiento y plan de mejoras. Un reconocimiento que nos compromete a seguir”, finalizaron desde el HIGA Junín.