Jornada de cirugía laparoscópica y curso de inter residencias médicas

Dentro de las Actividades que realiza el Distrito VI del Colegio de Médicos de la Pcia. de Bs. As Se desarrolló el pasado viernes 10, en San Nicolás, la primera Jornada de Cirugía laparoscópica de la pared abdominal. La actividad fue promovida por la Asociación de Cirugía de San Nicolás.

Durante la mañana se desarrollaron cirugías en vivo en el Hospital San Felipe.

Por la tarde, más de 100 participantes de la región, acudieron a conferencias especializadas con el abordaje de casos clínicos en la biblioteca del Círculo Médico.

Como invitado extranjero se hizo presenteDD el presidente de la Sociedad Brasilera de Hernia Dr. Heitor Santos.

Estuvieron invitados: el presidente de la Sociedad Argentina de Hernia Dr. Federico Gorganchian, el Dr. Pablo Medina del Hospital Británico de Buenos Aires, el Dr. Germán Giscossa del Hospital Privado de Rosario y el Dr. Gustavo Lavallén del Hospital Provincial de Rosario.

Se realizó el Curso de Inter Residencias Médicas en el Colegio de Médicos

Con la participación de representantes de todo el Distrito VI, se realizó en el Colegio de Médicos de Junín, el curso de Inter Residencias Médicas con la participación de Clínica “La Pequeña Familia”, “Clínica Centro”, el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” de Junín, el HIGA “San José” de Pergamino y el Hospital Interzonal General de Agudos “San Felipe” de San Nicolás.