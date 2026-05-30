"Frazadazo" al Congreso: Alberti, Bragado, Vedia y el Foro de Intendentes Radicales lideran el reclamo contra la eliminación de la Zona Fría

La tensión política y social escala en el interior de la provincia de Buenos Aires a medida que se acerca la discusión en la Cámara de Senadores de la Nación sobre la posible quita del beneficio de Zona Fría. La medida impactaría directamente en las boletas de gas de más de 70 municipios bonaerenses, lo que despertó una fuerte reacción coordinada entre intendentes, legisladores y vecinos de diversos signos políticos para defender la continuidad de la tarifa subsidiada.

La resistencia civil y política tendrá su punto más visible en una movilización masiva hacia el Congreso de la Nación, donde se organizará un frazadazo para visibilizar el descontento social ante lo que consideran un duro golpe al bolsillo en pleno invierno. Esta protesta federal, impulsada inicialmente por dirigentes de la Quinta sección electoral, busca presionar a los legisladores nacionales mostrando de forma directa la realidad climática que afrontan los distritos del interior.

En paralelo a la movilización callejera, avanza a paso firme una fuerte junta de firmas en múltiples localidades con el objetivo de presentar las planillas de adhesión a la presidencia del Senado y a los titulares de cada bloque parlamentario antes del tratamiento de la ley. Esta campaña busca que los senadores escuchen la voz de las comunidades afectadas antes de votar una normativa que impactará en el costo de vida de miles de usuarios.

Entre las comunas que lideran esta resistencia administrativa se destacan los distritos de Alberti y Bragado, cuyas Oficinas Municipales de Información al Consumidor tomaron la iniciativa de canalizar el reclamo popular. La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Alberti expresó formalmente su profunda preocupación y rechazó de manera tajante la intención del Gobierno nacional de modificar el régimen actual de Zona Fría aprobado en 2021. Desde el organismo advirtieron que la medida afectará de forma directa a miles de familias e instituciones que hoy acceden a descuentos vitales en las tarifas de gas. Ambos municipios aceleran la recolección de firmas para asegurar que el mandato de sus vecinos llegue formalmente al Congreso el próximo miércoles, sumándose a estrategias similares implementadas en ciudades como Tandil.

A este frente de resistencia en la región también se sumó la localidad de Vedia, donde sus autoridades y la comunidad manifestaron un enérgico rechazo a la eliminación de la normativa, sumando volumen político al reclamo de la Cuarta Sección electoral.

La preocupación también unificó a los alcaldes de la oposición institucional, siendo el Foro de Intendentes Radicales uno de los actores más firmes en alzar la voz contra el proyecto oficial. A través de un duro documento, el nucleamiento de jefes comunales de la UCR advirtió que el ajuste no puede llegar a la calefacción de los bonaerenses y alertó que la eliminación del beneficio provocará subas impagables en los meses de mayor consumo, dañando severamente a jubilados, trabajadores y sectores medios.

En la Cámara de Diputados bonaerense, varios legisladores del interior manifestaron su repudio por el proyecto del gobierno. Los reclamos fueron expresados por legisladores de todos los espacios, como Evelyn Flores, Alejandro Acerbo, Alexis Guerrera y Cintia Romero (Fuerza Patria), Andrés De Leo (Coalición Cívica); Alejandra Lorden (UCR); Matías Civale y Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal); Cristian Castillo, del PTS-FIT Unidad (presentó un proyecto de repudio).