Caen dos presos que lideraban una red de estafas virtuales desde la cárcel de Junín

Dos jóvenes de 22 y 29 años fueron aprehendidos tras un operativo policial que desarticuló una red dedicada a realizar estafas virtuales desde el interior de un penal. La investigación penal estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial de Junín.

La pesquisa penal comenzó tras la denuncia de un comerciante dedicado a la venta de materiales de construcción en seco. El afectado reportó haber recibido un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por el presidente de una cooperativa local para solicitar un importante pedido de estructuras y elementos de PVC a cuenta corriente. Horas más tarde, los materiales fueron retirados en una camioneta Peugeot, movimiento que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. La sospecha se confirmó cuando las autoridades de la cooperativa real negaron haber realizado la compra y advirtieron que la misma maniobra ya había afectado a otros comercios de la ciudad.

El avance de la investigación detectó un segundo damnificado en el rubro de la electricidad. Este comerciante recibió un mensaje de WhatsApp donde le solicitaban el presupuesto de diez proyectores led a nombre de una empresa constructora. Tras emitir la facturación y acordar el pago para el día siguiente, un supuesto mandadero se presentó en el local y retiró la mercadería. El mismo procedimiento criminal se repitió poco después para obtener ocho rollos de cables, sin que el comercio registrara ningún pago por los productos entregados.

El personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Junín determinó que el ideólogo de los fraudes era un interno alojado en la Unidad Penitenciaria N° 16, quien coordinaba las acciones con un cómplice en el exterior encargado de retirar y acopiar los elementos de procedencia ilícita.

Con las pruebas reunidas, la justicia ordenó dos allanamientos simultáneos. El procedimiento principal se ejecutó en el Pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria N° 16, donde se logró la aprehensión de los dos investigados y se secuestraron los teléfonos celulares utilizados para ejecutar los engaños. El segundo operativo en el domicilio externo arrojó resultado negativo. El magistrado interviniente avaló las actuaciones policiales y dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal para ambos imputados por el delito de estafa.

Fuente laverdad