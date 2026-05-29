Firma de nuevos comodatos destinados a instituciones educativas

El intendente de Junín, Juan Fiorini, encabezó un encuentro junto a autoridades del Consejo Escolar y funcionarios municipales en el que se concretó la firma de cinco comodatos destinados a garantizar la continuidad del funcionamiento de distintas instituciones educativas en inmuebles pertenecientes al Municipio. La rúbrica contempla un plazo de dos años y alcanza al CEC N° 801, CEC N° 803, CEC N° 126, la Escuela de Arte y la Escuela Agraria, en el marco del trabajo articulado que se lleva adelante para fortalecer el sistema educativo local.

Respecto de esto, Melanie De Carlo, subsecretaria de Gobierno del Municipio, explicó los alcances de la firma y señaló: “Firmamos cinco comodatos respecto a determinados bienes inmuebles que son propiedad de la Municipalidad de Junín, y los acuerdos corresponden a los espacios donde actualmente funcionan el CEC N° 801, CEC N° 803, CEC N° 126, la Escuela de Arte y la Escuela Agraria, la firma de los mismos responde a la necesidad de regularizar y garantizar administrativamente la utilización de distintos inmuebles municipales por parte de instituciones educativas de la ciudad.

En tanto, Rosana Morando, presidenta del Consejo Escolar, explicó que la firma de estos convenios forma parte de los procesos administrativos necesarios para garantizar la continuidad institucional de cada establecimiento: “Es un tema burocrático que hay que realizar para que durante los próximos 24 meses las escuelas puedan seguir funcionando en los lugares donde están y continuar recibiendo a toda la comunidad educativa, y de acá, la importancia de sostener el trabajo colaborativo entre el Municipio y el Consejo Escolar para dar respuesta a las distintas demandas vinculadas a infraestructura y funcionamiento de las instituciones educativas, para eso trabajamos todos los días”.

Por último, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno de Junín, puso en valor el trabajo articulado que se lleva adelante con el sistema educativo local y manifestó: “Seguimos trabajando en conjunto porque las escuelas están en Junín y los chicos son de Junín, recordar que desde el Municipio ejecutamos distintas obras en establecimientos educativos a partir de una planificación anual sostenida con recursos del Fondo Educativo”.

“Recientemente comenzaron nuevas intervenciones vinculadas a infraestructura escolar y nosotros reafirmamos el compromiso de continuar acompañando a cada institución educativa del distrito, trabajamos para los vecinos de Junín y vamos a seguir trabajando por la educación”, concluyó Fiel haciendo referencia a las acciones proyectadas para este año.